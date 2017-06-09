Артур Кулда стал игроком «Куньлуня»
Тема: Переходы КХЛ 2016/2017
Китайский клуб Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь Ред Стар» пополнился очередным новичком.
Речь идёт о защитнике Артуре Кулде.
«Защитник Артур Кулда подписал однолетний контракт с «Куньлунем», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву в
В сезоне-2016/17 хоккеист выступал за «Йокерит». В 44 матчах регулярного чемпионата КХЛ на счету защитника 11 (0+11) очков при показателе полезности «+11». В трёх матчах
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