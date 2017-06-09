Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30027072/
9 июня 2017, 11:13 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Артур Кулда стал игроком «Куньлуня»

Тема: Переходы КХЛ 2016/2017

Китайский клуб Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь Ред Стар» пополнился очередным новичком.

Речь идёт о защитнике Артуре Кулде.

«Защитник Артур Кулда подписал однолетний контракт с «Куньлунем», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву в пресс-службе китайского клуба.

В сезоне-2016/17 хоккеист выступал за «Йокерит». В 44 матчах регулярного чемпионата КХЛ на счету защитника 11 (0+11) очков при показателе полезности «+11». В трёх матчах плей-офф Кулда набрал 1 (0+1) очко при показателе полезности «-1». Всего в КХЛ за «Сибирь», «Салават Юлаев» и «Йокерит» Кулда провёл 263 матча и набрал в них 59 очков.

Куньлунь
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
7 мая

Модель и косплеер. Одна из самых горячих девушек Канады

Роналду за 4,5 часа работы с компанией из Саудовской Аравии заплатили баснословную сумму

«Спартак» оштрафован за скандальный баннер про «Зенит». Фото