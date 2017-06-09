Обзор дня: лига, где твоя объективность?

Новости мира хоккея — в обзоре Алексея ШЕВЧЕНКО.

С каждым шагом, с каждым решением КХЛ уходит в такие дебри, что даже страшно становится за следующих руководителей организации. Им столько придется разгребать! Речь, конечно, о решении признать нападающего Кирилла Семенова неограниченно свободным агентом. Сразу отметим, что к Кириллу тут вообще вопросов нет. Но лишить «Металлург» возможности совершить обмен с «Салаватом Юлаевым» (или с другим клубом) — это в голове не укладывается. Поддерживаю решение Сергей Зиновьева обратиться в гражданский суд, понимаю, его эмоции, когда он собрался жаловаться президенту страны. Самое странное, что КХЛ решила оставить подробности дела в тайне, якобы по просьбе всех участников. Если вы принимаете такое скандальное решение, то хотя бы давайте подробные объяснения, не делайте заседание закрытым. В конце мая появились слухи, что, якобы, у «Металлурга» вымогают деньги за возможность остаться в КХЛ и теперь уже начинаешь верить этим разговорам. Все решения против клуба принимаются вопреки здравому смыслу, а про объективность мы уже и не вспоминаем.

СПИСОК МИНСПОРТА ВСЕХ НУПУГАЛ.

Раз в два года (во время начала олимпийских циклов) министерство спорта публикует список кандидатов в сборные страны. Так было перед олимпиадой в Сочи, и я не понимаю, почему сейчас возник такой ажиотаж. Этот список — обыкновенный бюрократический трюк. Если завтра Олег Знарок сформирует команду, куда не попадет ни один человек из списка министерства спорта, то ему слова никто не скажет. Это все нужно для чиновников. Да, нет Евгения Малкина и Александра Овечкина. Опять же, если завтра НХЛ разрешит играть в Корее, то их пригласят, не волнуйтесь. Курьезом выглядит то, что наши доктора числятся, как «медсестра», но это проблемы формуляров. И, кажется, что Владислав Третьяк тоже числился тренером в прошлом списке четыре года назад. Я даже получил пару сообщений от игроков, которые хотят играть в сборной, но не попали в список. Не волнуйтесь, парни. Сыграете нормально до декабря — шанс есть у всех.

ВОЛЬСКИ ВЕРНУЛСЯ И УШЕЛ В «КУНЬЛУНЬ».

К «Магнитке» по ситуации с Войтеком Вольски, который в получил тяжелую травму в матче КХЛ, нет никаких вопросов. Насколько я знаю, клуб не только исполнил все свои контрактные обязательства, оплатил вообще все расходы, но и готов был предложить игроку новый контракт без гарантии, что он вообще сыграет. Американский поляк сам выбрал «Куньлунь» и подписал с ними двухлетний контракт потому, что ему так удобней для карьеры. В «Металлурге» ему бы было тяжело, а Майк Кинэн верит в форварда, который пять лет выступает в нашей лиге. Его приглашение — это еще один повод присмотреться к китайцам внимательней. Они совершили еще одно серьезное приобретение и вряд ли бы Войтек пошел к ним, если бы чувствовал проблемы со здоровьем. А игрок он очень приличный.

НЕСТЕРОВ РЕШИЛ ОСТАТЬСЯ В АМЕРИКЕ.