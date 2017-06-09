Защитник Шинкевич и вратарь Карнаухов останутся в минском «Динамо»
Хоккеисты сборной Беларуси вратарь Михаил Карнаухов и защитник Илья Шинкевич ведут переговоры о новых контрактах с минским «Динамо».
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«Оба останутся в клубе, сейчас ведем переговоры», — сказал агент игроков Александр Черных.
В прошлом сезоне Карнаухов провёл за «Динамо» 4 матча, каждый раз выходил на лёд по ходу матча, заменяя Бена Скривенса. В чемпионате Беларуси 23-летний вратарь провёл за «Динамо-Молодечно» 23 матча в регулярном чемпионате и 5 в
Шинкевич провёл весь сезон в минском «Динамо», в 59 матчах набрав 9 (5+4) очков при показателе полезности «+3». За сборную на чемпионате мира в 7 матчах хоккеист отметился 4 (2+2) очками, став вторым бомбардиром команды.
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