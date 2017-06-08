Экс-хоккеист магнитогорского «Металлурга» Вольский подписал контракт с «Куньлунем»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В октябре Вольский получил тяжелую травму, врезавшись в борт во время матча регулярного чемпионата КХЛ, после чего оказался в реанимации. У хоккеиста был диагностирован перелом двух позвонков, после чего он перенес операцию. На этой неделе форвард приступил к тренировкам на льду.

«Очень рад объявить, что я подписал двухлетний контракт с «Куньлунем», — написал Вольский в своем микроблоге в Twitter.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="en" dir="ltr">Very excited to announce that I have signed a 2 year contract with the Kunlun Redstar of <a href="https://twitter.com/khl_eng">@khl_eng</a> <a href="https://twitter.com/khl">@khl</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Hockey?src=hash">#Hockey</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/china?src=hash">#china</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Shanghai?src=hash">#Shanghai</a></p>— Wojtek Wolski (@WojtekWolski86) <a href="https://twitter.com/WojtekWolski86/status/872891064427872256">June 8, 2017</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В минувшем сезоне 31-летний Вольский успел провести 19 матчей, в которых набрал 10 (5 шайб + 5 передач) очков.