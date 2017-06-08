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8 июня 2017, 22:54 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Экс-хоккеист магнитогорского «Металлурга» Вольский подписал контракт с «Куньлунем»

МОСКВА, 8 июн — Р-Спорт. Нападающий Войтек Вольский, выступавший за магнитогорский «Металлург», заявил, что заключил двухлетний контракт с другим клубом КХЛ — китайским «Куньлунем».

<em>МОСКВА 8 <span class=error>июн</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Нападающий <span class=error>Войтек</span> Вольский выступавший за магнитогорский Металлург заявил что заключил двухлетний контракт с другим клубом <span class=error>КХЛ</span> — китайским Куньлунем. Увеличить
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В октябре Вольский получил тяжелую травму, врезавшись в борт во время матча регулярного чемпионата КХЛ, после чего оказался в реанимации. У хоккеиста был диагностирован перелом двух позвонков, после чего он перенес операцию. На этой неделе форвард приступил к тренировкам на льду.

«Очень рад объявить, что я подписал двухлетний контракт с «Куньлунем», — написал Вольский в своем микроблоге в Twitter.

В минувшем сезоне 31-летний Вольский успел провести 19 матчей, в которых набрал 10 (5 шайб + 5 передач) очков.

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Клуб КХЛ «Металлург» подписал контракт с канадским форвардом Эллисоном

Клуб КХЛ «Металлург» подписал контракт с канадским форвардом Эллисоном

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Магнитогорский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Металлург» подписал контракт с канадским нападающим Мэттом Эллисоном. Об этом сообщается на официальном сайте команды.
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