Экс-хоккеист магнитогорского «Металлурга» Вольский подписал контракт с «Куньлунем»
МОСКВА, 8 июн —
Р-Спорт. Нападающий Войтек Вольский, выступавший за магнитогорский «Металлург», заявил, что заключил двухлетний контракт с другим клубом КХЛ — китайским «Куньлунем».
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В октябре Вольский получил тяжелую травму, врезавшись в борт во время матча регулярного чемпионата КХЛ, после чего оказался в реанимации. У хоккеиста был диагностирован перелом двух позвонков, после чего он перенес операцию. На этой неделе форвард приступил к тренировкам на льду.
«Очень рад объявить, что я подписал двухлетний контракт с «Куньлунем», — написал Вольский в своем микроблоге в Twitter.
В минувшем сезоне 31-летний Вольский успел провести 19 матчей, в которых набрал 10 (5 шайб + 5 передач) очков.
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