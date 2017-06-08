Клуб КХЛ «Металлург» подписал контракт с канадским форвардом Эллисоном

Соглашение с 33-летним игроком рассчитано на два года.

Эллисон выступает в КХЛ с 2008 года, он играл за команды «Динамо» (Рига), ХК МВД, «Торпедо», «Медвешчак», «Динамо» (Минск). В Национальной хоккейной лиге форвард выступал за «Чикаго» и «Филадельфию». В прошедшем сезоне КХЛ он в составе минского «Динамо» провел 59 матчей, в которых набрал 51 очко (18 шайб + 33 результативные передачи).