Клуб КХЛ «Металлург» подписал контракт с канадским форвардом Эллисоном
МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Магнитогорский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Металлург» подписал контракт с канадским нападающим Мэттом Эллисоном. Об этом сообщается на официальном сайте команды.
Соглашение с 33-летним игроком рассчитано на два года.
Эллисон выступает в КХЛ с 2008 года, он играл за команды «Динамо» (Рига), ХК МВД, «Торпедо», «Медвешчак», «Динамо» (Минск). В Национальной хоккейной лиге форвард выступал за «Чикаго» и «Филадельфию». В прошедшем сезоне КХЛ он в составе минского «Динамо» провел 59 матчей, в которых набрал 51 очко (18 шайб + 33 результативные передачи).
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