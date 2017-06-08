Идеальный клуб для Ковальчука
«СЭ» рассуждает о том, в каком клубе НХЛ может продолжить карьеру российский нападающий Илья Ковальчук.
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У СКА МАЛО ШАНСОВ
Вести, которые регулярно приходят
Миллионные запросы Ковальчука только на первый взгляд кажутся безумными. В любой лиге мира есть дефицит игроков высокого уровня, гарантированно дающих результат. Даже в НХЛ обязательно найдется генеральный менеджер, готовый пойти на риск. Потенциальная сделка с «Нью-Джерси», который владеет правами на нападающего, может быть оправданной.
Вокруг элитного снайпера в НХЛ
У «ТОРОНТО» С АТАКОЙ ПОРЯДОК
Финансовые запросы? Ковальчук дал понять, что ему интересен клуб с амбициями, готовый всерьез претендовать на Кубок Стэнли. По деньгам он, скорее всего, готов подвинуться и не выкручивать руки, если речь пойдет о фаворите. Озвученные шесть миллионов — это в первую очередь попытка прощупать почву, а не ультиматум. Главная проблема заключается в другом: платежки команд, нацеленных на титул, забиты под завязку, чтобы можно было даже в теории прикидывать варианты с условными «Питтсбургом», «Вашингтоном» и «Чикаго». Ждать, когда закончат перестройку, например, «Флорида», «Ванкувер» и «Колорадо» Ковальчуку некогда. Вот и получатся, что круг претендентов на россиян ограничен.
Есть находящийся на подъеме «Торонто», где важный пост занимает Лу Ламорелло. Тот самый человек, который подписал Ковальчука на огромный контракт в «Нью-Джерси». «Мэйпл Ливз» даже с учетом выхода в
«Сент-Луис», упоминаемый в числе охотников на Ковальчука, может клюнуть на громкое имя. Но с краями у «музыкантов» проблем нет — в отличие от центрфорвардов. Для того чтобы найти место под потолком для контракта россиянина, менеджерам предстоит провести большую работу, а сначала — договориться с ограниченно свободным агентом Колтоном Парэйко, заслужившим большую прибавку к зарплате.
«Сан-Хосе» год назад был в финале, костяк команды находится в зрелом возрасте (за исключением Логана Кутюра), и срочная помощь со стороны Ковальчука «Акулам» явно не помешала бы. Еще
ЖДЕМ РАЗВЯЗКИ
Скрытый фаворит на Ковальчука, упоминаемый энхаэловскими коллегами, — это «Коламбус». «Блю Джекетс» как раз находятся на взлете и очень нуждаются в классном снайпере. В первом раунде нынешнего Кубка Стэнли они закидали шайбами вратаря «Питтсбурга»
Ковальчук в «Нью-Джерси» выходил на правом фланге, потому потенциально у главного тренера Джона Тортореллы будет место для маневра. С клубной платежкой все сложнее — есть необходимость заключать новый контракт с первым центром Александром Веннбергом. Да и от его коллеги по амплуа Сэма Ганье отказываться не с руки. В команде перебор с защитниками, к тому же впереди драфт расширения, дающий возможность расстаться с получающим больше четырех миллионов защитником Джеком Джонсоном.
Всегда остается вероятность, что внезапно появится неожиданный претендент на Ковальчука. Но и нынешние варианты с «Сан-Хосе» и «Коламбусом» кажутся почти идеальными. В любом случае ему не придется быть единственной звездой и тащить атаку исключительно на своих плечах, что тоже надо учитывать.
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