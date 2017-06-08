Идеальный клуб для Ковальчука

У СКА МАЛО ШАНСОВ

Вести, которые регулярно приходят из-за океана, дают понять, что шансов у СКА в борьбе за своего снайпера минимум. Они и так не радовали тех, кто хочет по-прежнему видеть Ковальчука в форме клуба из Санкт-Петербурга. Сейчас самый авторитетный хоккейный инсайдер Северной Америки Боб Маккензи даже озвучил пожелания лагеря игрока — двухлетний контракт с ежегодной зарплатой в районе 6−7 миллионов долларов. На этом фоне недавние заявления Александра Медведева о значимости корейской Олимпиады в свете возможного сохранения нападающего в КХЛ выглядят не более чем попыткой сохранить лицо в духе «мы делаем все, что можем».

Миллионные запросы Ковальчука только на первый взгляд кажутся безумными. В любой лиге мира есть дефицит игроков высокого уровня, гарантированно дающих результат. Даже в НХЛ обязательно найдется генеральный менеджер, готовый пойти на риск. Потенциальная сделка с «Нью-Джерси», который владеет правами на нападающего, может быть оправданной.

Во-первых, права на хоккеиста можно выторговать по умеренной цене, не отдавая за них полцарства. Во-вторых, в пользу россиянина говорят имевшие в недавнем прошлом успешные случаи с возвращениями в НХЛ звезд в солидном возрасте. Яромир Ягр и Александр Радулов не дадут соврать. Возраст? В свои 34 года Ковальчук снайперских качеств не растерял, его бросок по-прежнему опасен, а на маленьких площадках должен быть еще эффективнее. Здоровье? В этом плане, кажется, все неплохо.

Вокруг элитного снайпера в НХЛ команду-претендента построить реально, но выиграть? «Вашингтон» и Александр Овечкин дают отрицательный ответ. Зато Ковальчук вместе с еще одним звездным крайним нападающим Заком Паризе дотащил пять лет назад до финала заурядный «Нью-Джерси», с тех пор позабывший, что такое плей-офф.

У «ТОРОНТО» С АТАКОЙ ПОРЯДОК

Финансовые запросы? Ковальчук дал понять, что ему интересен клуб с амбициями, готовый всерьез претендовать на Кубок Стэнли. По деньгам он, скорее всего, готов подвинуться и не выкручивать руки, если речь пойдет о фаворите. Озвученные шесть миллионов — это в первую очередь попытка прощупать почву, а не ультиматум. Главная проблема заключается в другом: платежки команд, нацеленных на титул, забиты под завязку, чтобы можно было даже в теории прикидывать варианты с условными «Питтсбургом», «Вашингтоном» и «Чикаго». Ждать, когда закончат перестройку, например, «Флорида», «Ванкувер» и «Колорадо» Ковальчуку некогда. Вот и получатся, что круг претендентов на россиян ограничен.

Есть находящийся на подъеме «Торонто», где важный пост занимает Лу Ламорелло. Тот самый человек, который подписал Ковальчука на огромный контракт в «Нью-Джерси». «Мэйпл Ливз» даже с учетом выхода в плей-офф в этом сезоне — это команда на вырост, а не организация, которой кровь из носа надо побеждать здесь и сейчас. Там есть суперзвезда, на которой можно делать деньги — это Остон Мэтттьюс. Слабым звеном видится оборона, тогда как с атакой наоборот полный порядок.

«Сент-Луис», упоминаемый в числе охотников на Ковальчука, может клюнуть на громкое имя. Но с краями у «музыкантов» проблем нет — в отличие от центрфорвардов. Для того чтобы найти место под потолком для контракта россиянина, менеджерам предстоит провести большую работу, а сначала — договориться с ограниченно свободным агентом Колтоном Парэйко, заслужившим большую прибавку к зарплате.

«Сан-Хосе» год назад был в финале, костяк команды находится в зрелом возрасте (за исключением Логана Кутюра), и срочная помощь со стороны Ковальчука «Акулам» явно не помешала бы. Еще два-три года в запасе у клуба из Калифорнии в борьбе за Кубок Стэнли есть. Если руководству удастся сохранить за вменяемые деньги ветеранов Джо Торнтона и Патрика Марло — обоим уже по 37 лет, — то и запросы россиянина по силам удовлетворить. Место под потолком у «Сан-Хосе» имеется. Наконец, можно пожертвовать кем-то еще. Так что вариант с «Шаркс» кажется как минимум хорошим.

ЖДЕМ РАЗВЯЗКИ

Скрытый фаворит на Ковальчука, упоминаемый энхаэловскими коллегами, — это «Коламбус». «Блю Джекетс» как раз находятся на взлете и очень нуждаются в классном снайпере. В первом раунде нынешнего Кубка Стэнли они закидали шайбами вратаря «Питтсбурга» Марка-Андре Флери по самую макушку. Без толку. Голкипер с бесхитростными в основной своей массе бросками справлялся уверенно. Кэм Аткинсон очень старался, наколотив с учетом плей-офф почти 40 шайб. Но ему исполнилось уже 28 лет, ранее такой потрясающей результативностью он не выделялся, поэтому поверить в то, что этот миниатюрный форвард продолжит в «Коламбусе» штамповать голы в таком количестве, сложно.

Ковальчук в «Нью-Джерси» выходил на правом фланге, потому потенциально у главного тренера Джона Тортореллы будет место для маневра. С клубной платежкой все сложнее — есть необходимость заключать новый контракт с первым центром Александром Веннбергом. Да и от его коллеги по амплуа Сэма Ганье отказываться не с руки. В команде перебор с защитниками, к тому же впереди драфт расширения, дающий возможность расстаться с получающим больше четырех миллионов защитником Джеком Джонсоном.