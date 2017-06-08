Леонид Вайсфельд: Больше интересовал не сам Семенов, а договор между «Кузней» и «Авангардом»

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— Почему было принято решение, надо спросить у (директора юридического департамента КХЛ Александра) Кикнадзе, — заявил Вайсфельд. — Мы изложили свою точку зрения. Новокузнецк предложил сделку, мы договорились. Лига не одобрила. Мы законопослушно подчиняемся решению дисциплинарного комитета. Дальше существуют различные процедурные вопросы. Честно говоря, в этой истории меня больше интересовал не сам Семенов, а тема договора.

— Какого именно?

— Между «Кузней» и «Авангардом» об обратном переходе. В данном случае очень интересно, какое определение относительно этого договора вынесет лига.

— Этот документ означает скрытую аренду?

— Я такого не говорил. Речь об этом договоре.

— Вы не слишком довольны вердиктом?

— Честно говоря, не очень. Мне кажется, история не закончилась.

— Вы о планах Сергея Зиновьева подавать в гражданский суд?

— Да.

— Будете претендовать на хоккеиста на общих условиях после его признания НСА?

— Мне кажется, он обо всем уже договорился с Омском.

— По словам агента, у него есть три предложения от клубов Востока и Запада.

— За него можно только порадоваться.

В понедельник новокузнецкий «Металлург» объявил об обмене в уфимский «Салават Юлаев» Семенова, который перешел в «Кузню» в декабре 2015 года в результате обмена из омского «Авангарда». Ранее президент «Авангарда» Владимир Шалаев выразил мнение, что «Кузня» нарушила все корпоративные договоренности и решила поторговать игроком, права на которого принадлежат «ястребам». В минувшем сезоне нападающий, который является воспитанником омского клуба, провел за «Металлург» 60 матчей и набрал 27 (13+14) очков.