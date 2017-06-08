Как Сафронова убирают из «Динамо»
В среду состоялась встреча представителей центрального совета «Динамо» с генеральным директором московской команды Андреем Сафроновым. По данным «СЭ», в ближайшее время будет объявлено о том, что у московского клуба появятся новые руководители. «СЭ» подводит итоги эпохи правления эпатажного функционера, прошедшего путь от коммерческого директора заштатного ХК МВД до одного из самых влиятельных людей в российском хоккее.
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Видимо, что-то случилось...
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Что происходит в «Динамо»? Бархатная революция. Прямо как в социалистической Чехословакии в 1989 году — спокойная и бескровная передача власти. Главный ее итог: генеральному директору клуба Андрею Сафронову указывают на дверь, закономерно отправляя его в свободное плавание.
Сафронов успешно запустил в российском хоккейном пространстве тренерский дуэт Олега Знарка и Харийса Витолиньша. Мало кто сейчас помнит, что он не стал рубить сплеча и выгонять их после первого неудачного сезона в ХК МВД. Последнее золото чемпионата мира, добытое сборной Россией три года назад в Минске, также не обошлось без его участия. Былых заслуг у Сафронова хватает. В чем же причина опалы?
Список достижений может быть сколько угодно хорош, но если ты идешь по головам и не умеешь выстраивать отношения с авторитетными людьми, то рано или поздно окажешься выброшенным на обочину. С тем же обществом «Динамо» Сафронов напрочь испортил отношения еще пару лет назад. Про сомнительные методы работы, к которым слово «джентльменский» невозможно применить и в теории, знают многие. Покровительство со стороны серьезных людей спасало его от неприятностей до поры до времени.
Потом ситуация изменилась, и прежние кураторы сыграли
На эти неприятности вообще можно закрыть глаза в наше предельно циничное время, если есть результат. Однако с ним у «Динамо» в последние годы дело обстоит не очень. Соперничать с тратящими налево и направо миллионы двумя армейскими «олигархами» непросто. В то же время гордиться выходами во второй раунд
Хоккей и спорт можно легко сравнить с искусством любви. Никого не интересует, что ты
При текущем положении дел он явно исчерпал возможности для роста на своем месте и уже не мог дать команде
Сам опальный функционер, лишившись непробиваемого административного ресурса за спиной, на ближайшее и непродолжительное время все равно останется авторитетной фигурой в отечественном хоккее. Рискнет ли руководитель
Михаил ЗИСЛИС.
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