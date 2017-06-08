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8 июня 2017, 0:26 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

Как Сафронова убирают из «Динамо»

В среду состоялась встреча представителей центрального совета «Динамо» с генеральным директором московской команды Андреем Сафроновым. По данным «СЭ», в ближайшее время будет объявлено о том, что у московского клуба появятся новые руководители. «СЭ» подводит итоги эпохи правления эпатажного функционера, прошедшего путь от коммерческого директора заштатного ХК МВД до одного из самых влиятельных людей в российском хоккее.

В среду состоялась встреча представителей центрального совета Динамо с <span class=error>гендиректором</span> московской команды. Увеличить
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Что происходит в «Динамо»? Бархатная революция. Прямо как в социалистической Чехословакии в 1989 году — спокойная и бескровная передача власти. Главный ее итог: генеральному директору клуба Андрею Сафронову указывают на дверь, закономерно отправляя его в свободное плавание.

Сафронов успешно запустил в российском хоккейном пространстве тренерский дуэт Олега Знарка и Харийса Витолиньша. Мало кто сейчас помнит, что он не стал рубить сплеча и выгонять их после первого неудачного сезона в ХК МВД. Последнее золото чемпионата мира, добытое сборной Россией три года назад в Минске, также не обошлось без его участия. Былых заслуг у Сафронова хватает. В чем же причина опалы?

Список достижений может быть сколько угодно хорош, но если ты идешь по головам и не умеешь выстраивать отношения с авторитетными людьми, то рано или поздно окажешься выброшенным на обочину. С тем же обществом «Динамо» Сафронов напрочь испортил отношения еще пару лет назад. Про сомнительные методы работы, к которым слово «джентльменский» невозможно применить и в теории, знают многие. Покровительство со стороны серьезных людей спасало его от неприятностей до поры до времени.

Потом ситуация изменилась, и прежние кураторы сыграли по-политически тонко, пожертвовав Сафроновым как конем или слоном на шахматной доске. В этом нет ничего странного. Он сам, находясь в зените славы, поступал точно таким же образом. Лучше всего к нему подходит классический литературный образ русского барина-самодура, привыкшего по настроению то казнить, то миловать своих «крепостных» — игроков, тренеров, сотрудников.

На эти неприятности вообще можно закрыть глаза в наше предельно циничное время, если есть результат. Однако с ним у «Динамо» в последние годы дело обстоит не очень. Соперничать с тратящими налево и направо миллионы двумя армейскими «олигархами» непросто. В то же время гордиться выходами во второй раунд плей-офф — максимумом за последние четыре года — тоже не пристало.

Хоккей и спорт можно легко сравнить с искусством любви. Никого не интересует, что ты когда-то штабелями укладывал девиц, если сейчас не способен завоевать сердце одной-единственной. «Динамо» в последнее время слишком часто билось головой о стенку, чтобы не обращать на это внимание. Сафронову после расставания со Знарком вытащить такой же счастливый билет больше не удалось. Кадровая политика выглядела если не провальной, то точно слишком хаотичной и непродуманной.

При текущем положении дел он явно исчерпал возможности для роста на своем месте и уже не мог дать команде чего-то полезного. Мягкий переворот, который происходит в клубе, видится чуть ли не идеальным решением для всех сторон. Многое будет зависеть от того, кто станет преемником Сафронова и какими средствами сможет оперировать «Динамо» на рынке при новом руководстве.

Сам опальный функционер, лишившись непробиваемого административного ресурса за спиной, на ближайшее и непродолжительное время все равно останется авторитетной фигурой в отечественном хоккее. Рискнет ли руководитель какого-нибудь клуба довериться Сафронову, прекрасно понимая, что рискует при первом подвернувшемся случае быть съеденным им самим? Не уверен. О пенсии функционер, без сомнений, даже не думает. Не могу сказать точно, плохо это или хорошо, но своего последнего слова Сафронов еще не сказал.

Михаил ЗИСЛИС.

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