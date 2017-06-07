КХЛ разобьет себе голову о потолок зарплат!

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Многие любители хоккея справедливо озабочены расслоением команд КХЛ на богатых и бедных. И искренне верят в то, что устранить эту проблему можно одним ударом — введением жесткого потолка зарплат.

А я бы хотел предостеречь руководство лиги от поспешных шагов и решений. Сомневаюсь я, сомневаюсь….

А почему сомневаюсь?

ЗВЕЗДА БУДЕТ СТОИТЬ В 10 РАЗ ДОРОЖЕ РЯДОВОГО ИГРОКА?

Ну, во-первых, потому, что жесткий потолок зарплат у нас уже был. И что? Он соблюдался? Формально — да. А по факту ходили слухи, что ведущие игроки получала часть зарплаты налом. Или деньги переводили на счета их ближайших родственников. Вы уверены, что богатые клубы при желании не найдут возможности привлечь в свой состав нужных игроков? Путем подарков квартир, оплаты каких-то услуг и т. д. Я вот лично не уверен. Но это полбеды.

Давайте, перейдем к «во-вторых».

Что даст «жесткий потолок» клубам, которые сейчас даже не мечтают завоевать Кубок Гагарина, а выполняют в лиге роль своеобразных статистов?

Вот недавно мне довелось побеседовать с генменеджером «Салавата Юлаева» Леонидом Вайсфельдом. И он точную цифру — сейчас для выхода в плей-офф клуб КХЛ должен иметь зарплатную ведомость не ниже 600 миллионов рублей в год. Всем, кто ниже — извините, даже мечтать о том, чтоб пробиться в Кубок Гагарина не стоит.

Так что толку в жестком потолке, если у одного клуба зарплатная ведомость будет 900 миллионов рублей, а у другого — 300?

Получается, чтобы действительно сделать лигу конкурентно способной надо понижать потолок хотя бы до озвученных выше 600 миллионов в год.

Кстати, именно это число и назвал недавно президент КХЛ Дмитрий Чернышенко. Правда, к такому потолку лига должна прийти постепенно — к 2021 году. При этом каждому клубу будет разрешено выводить за него двух звезд.

— Две звезды, 24 клуба, 48 звезд для лиги вполне достаточно, — подытожил Чернышенко, видимо забыв, что до 600 миллионов в год многие в КХЛ по зарплате пока не дотягивают. А уж выводить за этот потолок еще парочку дорогостоящих звезд желающих будет еще меньше.

При этом надо понимать, что эти две звезды будут стоить, чти как вся остальная команда вместе взятая. И мне очень интересно будет посмотреть на микроклимат в составе, где зарплата игроков будет разниться в 10 раз.

Опять же не очень ясно — кто будет определять, стал игрок уже звездой или нет? По каким параметрам? А если «на глазок», на опять же чей?

ВСЛЕД ЗА ИГРОКАМИ В НХЛ ПОТЯНУТСЯ И ФАНАТЫ

В-третьих. Хорошо, давайте представим, что мы ввели жесткий потолок зарплат в 600 миллионов рублей в год и свято его соблюдаем. Все по-честному, никаких серых схем.

А какой потолок зарплат сегодня в НХЛ? 73 миллиона долларов на клуб. В переводе на наши — около четырех миллиардов. Чувствуете разницу? Ну и что игроки предпочтут? Если лучшие из наших даже при нынешнем потолке и в олимпийский год сваливают за океан при первой возможности?

Скажете, они в НХЛ никому не нужны? За три миллиона — может, и нет. А вот за зарплату от 500 тысяч до миллиона долларов в год многие россияне в НХЛ пригодятся. И они туда уедут, если КХЛ опустит потолок. А вот приедут ли к нам в ответ звезды, на которых в наших командах остальные игроки будут смотреть злыми и голодными глазами — еще большой вопрос.

В-четвертых, вы можете сказать: «Ну и пусть едут! А мы будем вкладываться лучше в детский спорт и растить в хоккейных школах свою молодежь».

И это замечательно! Но только… Вот мы ее вырастили. И что дальше? Фанаты привыкли к доморощенному «пареньку с нашего двора». На руках его носят. Свитера с его именем покупают….

И, допустим, что он парень умный и порядочный. И два-три сезона с 17 лет до 20 в КХЛ отыграет. Ну, а потом? Потом добротному игроку поступит предложение из-за океана. И он уедет.

Ведь, как говорят некоторые специалисты, чем больше игроков в НХЛ, тем лучше для сборной.

И я не спорю. Я только предупреждаю о том, что вслед за ним уйдут смотреть НХЛ и болельщики в его свитерах. Потому что они к игроку прикипели сердцем. И им будет интересно — как он там? А то, что здесь, без него осталось, станет, соответственно, менее интересным.

И так уйдет один игрок, другой, третий… А вместе с ними уйдет и интерес фанатов. Из нашей лиги — в более сильную. КХЛ станет фарм-клубом НХЛ. Интересной только с точки зрения того, кто в этом сезоне «выстрелит» и за океан летом уедет.

Это ведь все уже тоже было, проходили. Я даже скажу, что ничего страшного и в этом нет.

Но только зачем тогда КХЛ в принципе нужна? Зачем нам Континентальная лига, объединяющая Азию с Европой, имеющая в составе зарубежные клубы?

Для фарм-клубов НХЛ вполне достаточно чемпионата страны. Какие есть в Швеции, Финляндии, Чехии, Швейцарии, Германии….

Сама идея КХЛ, при снижении потолка зарплат и, следовательно, отказа от конкуренции с НХЛ полностью теряет смысл.

Поэтому принимая решение о существенном снижении потолка зарплат надо принять и этот факт.

Иначе никак.

Дмитрий Пономаренко