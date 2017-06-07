КХЛ разобьет себе голову о потолок зарплат!
Обозреватель «Советского спорта» считает, что сокращение зарплатной ведомости клубов дискредитирует саму идею создания Континентальной лиги.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Многие любители хоккея справедливо озабочены расслоением команд КХЛ на богатых и бедных. И искренне верят в то, что устранить эту проблему можно одним ударом — введением жесткого потолка зарплат.
А я бы хотел предостеречь руководство лиги от поспешных шагов и решений. Сомневаюсь я, сомневаюсь….
А почему сомневаюсь?
ЗВЕЗДА БУДЕТ СТОИТЬ В 10 РАЗ ДОРОЖЕ РЯДОВОГО ИГРОКА?
Ну,
Давайте, перейдем к «во-вторых».
Что даст «жесткий потолок» клубам, которые сейчас даже не мечтают завоевать Кубок Гагарина, а выполняют в лиге роль своеобразных статистов?
Вот недавно мне довелось побеседовать с генменеджером «Салавата Юлаева» Леонидом Вайсфельдом. И он точную цифру — сейчас для выхода в
Так что толку в жестком потолке, если у одного клуба зарплатная ведомость будет 900 миллионов рублей, а у другого — 300?
Получается, чтобы действительно сделать лигу конкурентно способной надо понижать потолок хотя бы до озвученных выше 600 миллионов в год.
Кстати, именно это число и назвал недавно президент КХЛ Дмитрий Чернышенко. Правда, к такому потолку лига должна прийти постепенно — к 2021 году. При этом каждому клубу будет разрешено выводить за него двух звезд.
— Две звезды, 24 клуба, 48 звезд для лиги вполне достаточно, — подытожил Чернышенко, видимо забыв, что до 600 миллионов в год многие в КХЛ по зарплате пока не дотягивают. А уж выводить за этот потолок еще парочку дорогостоящих звезд желающих будет еще меньше.
При этом надо понимать, что эти две звезды будут стоить, чти как вся остальная команда вместе взятая. И мне очень интересно будет посмотреть на микроклимат в составе, где зарплата игроков будет разниться в 10 раз.
Опять же не очень ясно — кто будет определять, стал игрок уже звездой или нет? По каким параметрам? А если «на глазок», на опять же чей?
ВСЛЕД ЗА ИГРОКАМИ В НХЛ ПОТЯНУТСЯ И ФАНАТЫ
А какой потолок зарплат сегодня в НХЛ? 73 миллиона долларов на клуб. В переводе на наши — около четырех миллиардов. Чувствуете разницу? Ну и что игроки предпочтут? Если лучшие из наших даже при нынешнем потолке и в олимпийский год сваливают за океан при первой возможности?
Скажете, они в НХЛ никому не нужны? За три миллиона — может, и нет. А вот за зарплату от 500 тысяч до миллиона долларов в год многие россияне в НХЛ пригодятся. И они туда уедут, если КХЛ опустит потолок. А вот приедут ли к нам в ответ звезды, на которых в наших командах остальные игроки будут смотреть злыми и голодными глазами — еще большой вопрос.
И это замечательно! Но только… Вот мы ее вырастили. И что дальше? Фанаты привыкли к доморощенному «пареньку с нашего двора». На руках его носят. Свитера с его именем покупают….
И, допустим, что он парень умный и порядочный. И
Ведь, как говорят некоторые специалисты, чем больше игроков в НХЛ, тем лучше для сборной.
И я не спорю. Я только предупреждаю о том, что вслед за ним уйдут смотреть НХЛ и болельщики в его свитерах. Потому что они к игроку прикипели сердцем. И им будет интересно — как он там? А то, что здесь, без него осталось, станет, соответственно, менее интересным.
И так уйдет один игрок, другой, третий… А вместе с ними уйдет и интерес фанатов. Из нашей лиги — в более сильную. КХЛ станет
Это ведь все уже тоже было, проходили. Я даже скажу, что ничего страшного и в этом нет.
Но только зачем тогда КХЛ в принципе нужна? Зачем нам Континентальная лига, объединяющая Азию с Европой, имеющая в составе зарубежные клубы?
Для
Сама идея КХЛ, при снижении потолка зарплат и, следовательно, отказа от конкуренции с НХЛ полностью теряет смысл.
Поэтому принимая решение о существенном снижении потолка зарплат надо принять и этот факт.
Иначе никак.
Дмитрий Пономаренко
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