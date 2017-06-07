Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30005582/
7 июня 2017, 13:37 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Слован» подтвердил возвращение нападающего Микуша

Тема: Переходы КХЛ 2016/2017

Хоккейный клуб «Слован» подтвердил возвращение нападающего Юрая Микуша.

Об этом информирует официальный сайт словацкого клуба Континентальной хоккейной лиги. Ранее об этом сообщил агент хоккеиста. Соглашение рассчитано на один год.

30-летний форвард Микуш в минувшем сезоне играл за чешский клуб «Оломоуц», а до этого пропустил два года. Нападающий выступал в Континентальной хоккейной лиге с 2010 по 2014 год за «Слован», «Лев», «Спартак» и рижское «Динамо». Всего в Континентальной хоккейной лиге на его счету 69 (30+39) очков в 175 матчах.

Слован
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
7 мая

Модель и косплеер. Одна из самых горячих девушек Канады

Роналду за 4,5 часа работы с компанией из Саудовской Аравии заплатили баснословную сумму

«Спартак» оштрафован за скандальный баннер про «Зенит». Фото