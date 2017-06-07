«Слован» подтвердил возвращение нападающего Микуша

Об этом информирует официальный сайт словацкого клуба Континентальной хоккейной лиги. Ранее об этом сообщил агент хоккеиста. Соглашение рассчитано на один год.

30-летний форвард Микуш в минувшем сезоне играл за чешский клуб «Оломоуц», а до этого пропустил два года. Нападающий выступал в Континентальной хоккейной лиге с 2010 по 2014 год за «Слован», «Лев», «Спартак» и рижское «Динамо». Всего в Континентальной хоккейной лиге на его счету 69 (30+39) очков в 175 матчах.