Бадюков: В следующем сезоне минское «Динамо» ждут нелёгкие времена
Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков поделился ожиданиями от выступления минского «Динамо» в следующем сезоне КХЛ.
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Видимо, что-то случилось...
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«Думаю, что в этом сезоне минское «Динамо» будет выглядеть не так, как в предыдущем, потому что Эллисон ушёл, да и вообще, многие лидеры покинули команду. Неудачное выступление сборной и высказывания президента Беларуси свой отпечаток наложили. Наверно, там
Руководство понимает, что нужно сделать шаг назад после того, как Беларусь не квалифицировалась на Олимпиаду и неудачно выступила на чемпионате мира. Придётся начинать, если не с самого начала, то с глубокого запаса. Может быть,
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