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7 июня 2017, 12:40 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Бадюков: В следующем сезоне минское «Динамо» ждут нелёгкие времена

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков поделился ожиданиями от выступления минского «Динамо» в следующем сезоне КХЛ.

Двукратный обладатель Кубка <span class=error>Гагарина</span> Алексей <span class=error>Бадюков</span> поделился ожиданиями от выступления минского Динамо в следующем сезоне <span class=error>КХЛ</span>. Увеличить
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«Думаю, что в этом сезоне минское «Динамо» будет выглядеть не так, как в предыдущем, потому что Эллисон ушёл, да и вообще, многие лидеры покинули команду. Неудачное выступление сборной и высказывания президента Беларуси свой отпечаток наложили. Наверно, там какие-то перемены будут. Тот путь, который был несколько лет назад, рассчитанный на исполнителей заокеанского типа, не оправдал себя. В сборной не хватает игроков, которые должны воспитываться в минском «Динамо». Те же Стась, Ковыршин не вышли на тот уровень, который от них ожидался. И таких игроков должно быть больше в сборной. Целая школа должна работать, а не только минское «Динамо». Переход от легионеров к белорусским хоккеистам не произошёл.

Руководство понимает, что нужно сделать шаг назад после того, как Беларусь не квалифицировалась на Олимпиаду и неудачно выступила на чемпионате мира. Придётся начинать, если не с самого начала, то с глубокого запаса. Может быть, где-то придётся пожертвовать чемпионатом КХЛ. Я думаю, что нелёгкие времена ждут минчан в следующем сезоне, — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

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