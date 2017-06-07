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7 июня 2017, 11:55 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Величкин: Подписи под двухлетним контрактом ХК «Металлург» с Эллисоном поставлены

Тема: Переходы КХЛ 2016/2017

МОСКВА, 7 июн — Р-Спорт, Семен Галькевич. «Металлург» подписал двухлетний контракт с канадским форвардом Мэттом Эллисоном, сообщил агентству «Р-Спорт» вице-президент по хоккейной деятельности магнитогорского клуба Геннадий Величкин.

Эллисон 2 июня покинул минское «Динамо», обратившись в белорусский клуб с просьбой о расторжении контракта сразу по окончании сезона КХЛ-2016/17. В результате сотрудничество было прекращено по соглашению сторон.

«Поставлены подписи под двухлетним контрактом с Мэттом Эллисоном», — сказал Величкин по телефону.

Канадский форвард выступал за «Динамо» с 2014 года. В прошедшем сезоне 33-летний Эллисон забросил 18 шайб и сделал 33 результативные передачи в 59 матчах КХЛ.

Металлург Мг
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