Величкин: Подписи под двухлетним контрактом ХК «Металлург» с Эллисоном поставлены

Эллисон 2 июня покинул минское «Динамо», обратившись в белорусский клуб с просьбой о расторжении контракта сразу по окончании сезона КХЛ-2016/17. В результате сотрудничество было прекращено по соглашению сторон.

«Поставлены подписи под двухлетним контрактом с Мэттом Эллисоном», — сказал Величкин по телефону.

Канадский форвард выступал за «Динамо» с 2014 года. В прошедшем сезоне 33-летний Эллисон забросил 18 шайб и сделал 33 результативные передачи в 59 матчах КХЛ.