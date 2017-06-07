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7 июня 2017, 11:53 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Магнитогорский «Металлург» подписал контракт с нападающим Оскаром Осалой

МОСКВА, 7 июн — Р-Спорт. Магнитогорский «Металлург» подписал контракт с финским нападающим Оскаром Осалой, сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.

Прежний контракт нападающего с «Магниткой» истек 30 апреля, новое соглашение рассчитано на один год.

Финн провел в магнитогорском клубе последние три с половиной сезона, дважды становился обладателем Кубка Гагарина (в 2014 и 2016 годах). С 2008 по 2011 год Осала играл в системе клубов «Вашингтон» и «Каролина», в НХЛ провел три матча. В составе сборной Финляндии Осала занял четвертое место на ЧМ-2017, проиграв в матче за бронзу команде России.

Ранее вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин сообщил агентству «Р-Спорт», что «с подписанием Осалы вопрос о легионерах в команде будет закрыт».

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