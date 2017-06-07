Магнитогорский «Металлург» подписал контракт с нападающим Оскаром Осалой

Прежний контракт нападающего с «Магниткой» истек 30 апреля, новое соглашение рассчитано на один год.

Финн провел в магнитогорском клубе последние три с половиной сезона, дважды становился обладателем Кубка Гагарина (в 2014 и 2016 годах). С 2008 по 2011 год Осала играл в системе клубов «Вашингтон» и «Каролина», в НХЛ провел три матча. В составе сборной Финляндии Осала занял четвертое место на ЧМ-2017, проиграв в матче за бронзу команде России.