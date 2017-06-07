Любовь Ковальчук: Илья уже выиграл Кубок Гагарина. Теперь хочется Кубок Стэнли
Любовь Николаевна, мама Ильи Ковальчука, дала интервью «Советскому спорту», рассказав последние новости о своем звездном сыне.
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«МОЙ СЫН ЧТО, МАШИНА?»
— Как Илья проводит межсезонье?
— Он в Майами, а я — в Твери. Но сын говорит, что восстанавливается после травмы и уже начал тренировки.
— В какой момент
— Трудно сказать, это была хроническая травма. Усугубилась от нагрузок. В последних матчах за СКА он играл на уколах. Но сейчас все хорошо. Его же прооперировали в Германии.
— Не в Кельне случайно?
— Не знаю, с какой клиникой заключен договор у СКА. Но в той же сын оперировался и в прошлом году — только другое колено.
— Чтобы это понимали болельщики, которые ругали Илью за не всегда стабильную игру в
— Какой момент? Все что мог, он сделал. Он что, машина по забиванию?
— Где он смотрел чемпионат мира?
— Уже в Майами.
«ОЛИМПИАДА — ЭТО ВАЖНО»
— Контракт Ильи Ковальчука со СКА подошел к концу. Где ему лучше продолжить карьеру?
— Решение будет принимать сам Илья. С моей точки зрения, есть много «за» и «против».
— Давайте взвесим эти плюсы и минусы. Насколько важен фактор Олимпиады? Ваш муж писал в тетрадке, когда начал тренировать Илью: «Наша цель — сборная страны».
— Каждому отцу хочется, чтобы сын выиграл чемпионат мира, Олимпиаду. Но в детстве, когда ребенку шесть лет, даже мечта о сборной казалась
Теперь за плечами — очень много матчей за сборную России. И каждый стремится выступать на Олимпиаде. Не знаю, будет ли золото. Но дух этого соревнования уникален. Я же летала с Ильей в
— Может, для Ковальчука это будет последняя Олимпиада — в 2022 году ему исполнится 38 лет.
— Надо реально смотреть на вещи. Многие меня спрашивают, как ты относишься к тому, что Илью в прошлом сезоне не взяли в сборную. Но я вспоминаю, как в
А теперь мой сын достиг этого возраста. И я понимаю, что молодым — дорога. Даже спорить нечего. Хотя и опыт никто не отменял. Думаю, его не хватило на чемпионате мира в матчах против серьезных команд — США (3:5) и Канады (2:4). Но ничего, дело наживное.
«ХОККЕЙ В РОССИИ СТАЛ КАК БАЛЕТ»
— В чем плюс возможного возвращения в НХЛ? Новый вызов самому себе?
— Хватит уже этих вызовов, набросались! Тут есть и другой аспект — дети же учатся в американской школе. Даже в
Ну и Кубок Стэнли хочется выиграть. Кубок Гагарина уже есть.
— Илья был так к этому близок в 2012 году!
— Да, его «Нью-Джерси» попал в финал — и проиграл серию «Лос-Анджелесу». Причем по силам было стать чемпионом. Но так сложились обстоятельства — два овертайма не в нашу пользу, и все было сломано. Очень обидно….
— Прошло пять лет. Признайтесь — ваш сын тогда играл с травмой?
— Конечно. Неудачное движение, и сместились позвонки. Самый банальный радикулит. Но при этом надо было выступать в
Играл на уколах. По 25 минут за матч.
— Вообще в НХЛ сильно выжимают хоккеиста.
— Это правда. Там все жестко. Доктор тебя осмотрел: можешь играть — вперед. Чувствуется капитализм, — смеется Любовь Николаевна. — Однажды все лицо разбили. То ли клюшка, то ли шайба прилетела. Из лужи крови подняли, унесли. Смотрю — выходит через 20 минут. Губа огромная, будто шмель укусил.
«Как ты дышал?» — восклицаю. — «Да ничего, мам, мне все зашили».
— Сложно ли вернуться из КХЛ в НХЛ?
— Вообще забивать голы в КХЛ тяжелее, потому что на такой площадке надо больше бегать. С другой стороны в НХЛ выше скорость, чаще применяют силовые приемы. А у нас хоккей в России превращается в балет. Ничего нельзя сделать с соперником — ни толкнуть, ни дотронуться. Мало силовой борьбы. Вот в НХЛ поживее.
Но думаю, Илья сможет снова вписаться в лигу. Не знать и вспомнить — разные вещи.
«1 ИЮЛЯ ЖДИТЕ НОВОСТЕЙ»
— Как я понимаю, теперь Ковальчуку не нужно согласие всех клубов на возвращение.
— Да, он может вернуться в «Нью-Джерси», который его обменяет на
— У него дом под
Мы же сейчас в разных городах, странах. И беседовать о больших контрактах? Это не телефонный разговор.
То, что пишут в СМИ, то и я знаю. Его агент Джей Гроссман работает. А как что сложится — как Бог даст.
— Вы узнаете о новом контракте из новостей?
— Наверное, чуть раньше. Но практически так. Илья может мне сказать: «Мам, скоро будут важные новости. Ты только не удивляйся».
— Случится ли
— Пока не закончился
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