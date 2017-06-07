Любовь Ковальчук: Илья уже выиграл Кубок Гагарина. Теперь хочется Кубок Стэнли

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«МОЙ СЫН ЧТО, МАШИНА?»

— Как Илья проводит межсезонье?

— Он в Майами, а я — в Твери. Но сын говорит, что восстанавливается после травмы и уже начал тренировки.

— В какой момент плей-офф Илья Ковальчук получил повреждение?

— Трудно сказать, это была хроническая травма. Усугубилась от нагрузок. В последних матчах за СКА он играл на уколах. Но сейчас все хорошо. Его же прооперировали в Германии.

— Не в Кельне случайно?

— Не знаю, с какой клиникой заключен договор у СКА. Но в той же сын оперировался и в прошлом году — только другое колено.

— Чтобы это понимали болельщики, которые ругали Илью за не всегда стабильную игру в плей-офф. Мол, в каком-то моменте он не забил. А о здоровье кто подумает?

— Какой момент? Все что мог, он сделал. Он что, машина по забиванию? Говорить-то легко. Но главное — СКА завоевал Кубок Гагарина.

— Где он смотрел чемпионат мира?

— Уже в Майами.

«ОЛИМПИАДА — ЭТО ВАЖНО»

— Контракт Ильи Ковальчука со СКА подошел к концу. Где ему лучше продолжить карьеру?

— Решение будет принимать сам Илья. С моей точки зрения, есть много «за» и «против».

Цитата Играть в России — это шанс попасть на Олимпиаду. Играть в НХЛ — значит, не поедешь в Пхенчхан. Но есть другие плюсы… Пусть решает сын.

— Давайте взвесим эти плюсы и минусы. Насколько важен фактор Олимпиады? Ваш муж писал в тетрадке, когда начал тренировать Илью: «Наша цель — сборная страны».

— Каждому отцу хочется, чтобы сын выиграл чемпионат мира, Олимпиаду. Но в детстве, когда ребенку шесть лет, даже мечта о сборной казалась чем-то грандиозным.

Теперь за плечами — очень много матчей за сборную России. И каждый стремится выступать на Олимпиаде. Не знаю, будет ли золото. Но дух этого соревнования уникален. Я же летала с Ильей в Солт-Лейк-Сити. Это что-то необыкновенное!

— Может, для Ковальчука это будет последняя Олимпиада — в 2022 году ему исполнится 38 лет.

— Надо реально смотреть на вещи. Многие меня спрашивают, как ты относишься к тому, что Илью в прошлом сезоне не взяли в сборную. Но я вспоминаю, как в Солт-Лейк-Сити в 2002 году играли Сергей Федоров, Борис Миронов… Илюше было 18 лет, а им по 32. И мне казалось: «Боже, что они все играют? Такие старики!»

А теперь мой сын достиг этого возраста. И я понимаю, что молодым — дорога. Даже спорить нечего. Хотя и опыт никто не отменял. Думаю, его не хватило на чемпионате мира в матчах против серьезных команд — США (3:5) и Канады (2:4). Но ничего, дело наживное.

«ХОККЕЙ В РОССИИ СТАЛ КАК БАЛЕТ»

— В чем плюс возможного возвращения в НХЛ? Новый вызов самому себе?

— Хватит уже этих вызовов, набросались! Тут есть и другой аспект — дети же учатся в американской школе. Даже в Санкт-Петербурге. Ездят туда-сюда. Надо как-то определяться. Спорт — это еще не вся жизнь. Есть и семья.

Ну и Кубок Стэнли хочется выиграть. Кубок Гагарина уже есть.

— Илья был так к этому близок в 2012 году!

— Да, его «Нью-Джерси» попал в финал — и проиграл серию «Лос-Анджелесу». Причем по силам было стать чемпионом. Но так сложились обстоятельства — два овертайма не в нашу пользу, и все было сломано. Очень обидно….

— Прошло пять лет. Признайтесь — ваш сын тогда играл с травмой?

— Конечно. Неудачное движение, и сместились позвонки. Самый банальный радикулит. Но при этом надо было выступать в плей-офф. А если терзать спину, то как она заживет?

Играл на уколах. По 25 минут за матч.

— Вообще в НХЛ сильно выжимают хоккеиста.

— Это правда. Там все жестко. Доктор тебя осмотрел: можешь играть — вперед. Чувствуется капитализм, — смеется Любовь Николаевна. — Однажды все лицо разбили. То ли клюшка, то ли шайба прилетела. Из лужи крови подняли, унесли. Смотрю — выходит через 20 минут. Губа огромная, будто шмель укусил.

«Как ты дышал?» — восклицаю. — «Да ничего, мам, мне все зашили».

— Сложно ли вернуться из КХЛ в НХЛ?

— Вообще забивать голы в КХЛ тяжелее, потому что на такой площадке надо больше бегать. С другой стороны в НХЛ выше скорость, чаще применяют силовые приемы. А у нас хоккей в России превращается в балет. Ничего нельзя сделать с соперником — ни толкнуть, ни дотронуться. Мало силовой борьбы. Вот в НХЛ поживее.

Но думаю, Илья сможет снова вписаться в лигу. Не знать и вспомнить — разные вещи.

«1 ИЮЛЯ ЖДИТЕ НОВОСТЕЙ»

— Как я понимаю, теперь Ковальчуку не нужно согласие всех клубов на возвращение.

— Да, он может вернуться в «Нью-Джерси», который его обменяет на каких-то условиях.

— У него дом под Нью-Йорком, а еще в Майами. Удобнее ли будет перейти в «Рейнджерс» или «Флориду»?

Цитата — Не знаю. Мой сын может принять решение, которое будет идти вразрез с моим мнением. И только он за это отвечает. Я даже не заговариваю на эту тему.

Мы же сейчас в разных городах, странах. И беседовать о больших контрактах? Это не телефонный разговор.

То, что пишут в СМИ, то и я знаю. Его агент Джей Гроссман работает. А как что сложится — как Бог даст.

— Вы узнаете о новом контракте из новостей?

— Наверное, чуть раньше. Но практически так. Илья может мне сказать: «Мам, скоро будут важные новости. Ты только не удивляйся».