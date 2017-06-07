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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30003162/
7 июня 2017, 12:53 | Хоккей: КХЛ | НТА-Приволжье

Нижегородское «Торпедо» перезаключило контракт со шведским нападающим Джоном Норманом

Игрок набрал 15 (7+8) очков в 50 матчах «регулярки» минувшего сезона и 3 (2+1) балла в 5 играх плей-офф.

Нижегородское «Торпедо» перезаключило контракт со шведским нападающим Джоном Норманом. Как сообщили агентству в клубе, 26-летний шведский нападающий и клуб перезаключили контракт на новых условиях. Теперь у Нормана одностороннее соглашение на один год.

Согласно информации, игрок набрал 15 (7+8) очков в 50 матчах «регулярки» минувшего сезона и 3 (2+1) балла в 5 играх плей-офф.

Как сообщалось ранее, защитник Ренат Мамашев в предстоящем сезоне будет выступать за нижегородский ХК «Торпедо». В период с 2007 по 2009 год Мамашев принял участие в 94 матчах «автозаводцев», набрав в них 24 (12+12) очка по системе «гол+пас».
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