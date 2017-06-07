«Салават Юлаев» расторг контракт с защитником Корнеевым
Тема: Переходы КХЛ 2016/2017
Защитник хоккейного клуба «Салават Юлаев» Константин Корнеев покинул команду.
Об этом информирует официальный сайт клуба.
Сообщается, что контракт, который действовал еще один сезон, расторгнут по обоюдному соглашению сторон.
В минувшем сезоне игрок провел 42 матча, в которых набрал 3 (1+2) очка при показателе полезности «-1».
Корнеев является чемпионом России 2006 года в составе «Ак Барса», а также чемпионом мира в составе сборной России.
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