Обзор дня: не слишком ли много просит Ковальчук?
У трех клубов КХЛ есть подтвержденные финансовые проблемы, но они выступят в будущем сезоне, несмотря на явные нарушения, агент Ильи Ковальчука определился с зарплатой для своего клиента, а «Куньлунь» собирает очень приличный состав.
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Видимо, что-то случилось...
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Новости мира хоккея — в обзоре Алексея ШЕВЧЕНКО.
Прошло два дня, как должны были объявить о дальнейшей судьбе «Динамо», но никаких четких комментариев до сих пор не было. Только сообщение о том, насколько серьезные долги у клуба. Это очень странная ситуация, ведь если есть такие долги, то их надо либо немедленно погашать, чего, кажется, никто не собирается делать, либо клуб нужно банкротить и проходить соответствующую процедуру. КХЛ хочет пойти третьим путем. Лига закроет глаза на долги, дав
ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ.
Два дальневосточных клуба тоже испытывают проблемы с финансированием. У «Адмирала» долги перед игроками за три с половиной месяца, и самое печальное, что хоккеистам никто ничего не говорит. Отлично, что генеральный менеджер клуба Ильдар Мухометов нашел в себе силы дать комментарий, но что он сказал? До 1 июля надо погасить задолженности, иначе клуб заплатит штраф. Это он скорее передал весточку владельцам, мол, не стоит затягивать. Ни в коем случае не думаю, что Мухометов сидит в кабинете с деньгами в сейфе и ничего не перечисляет. Он в такой же ситуации. Но, кажется, контакт с настоящим руководством пропал. В «Амуре» более запутанная ситуация. Там игрокам
КОВАЛЬЧУК: ТЕПЕРЬ «КОЛАМБУС».
Продолжаем следить за виртуальным путешествием Ильи Ковальчука по Северной Америке. Теперь пошли слухи, что он рассчитывает на большую зарплату в районе 6−7 миллионов долларов в год, а сам хоккеист может пополнить состав «Коламбуса». Североамериканские эксперты со скепсисом оценили финансовые требования хоккеиста. И правда, ведь Ковальчук уже совсем не тот, что был в лучшие времена. Да, он много забивал в КХЛ, но в самые важных матчах терялся и допускал грубейшие ошибки. В нынешнем Кубке Гагарина он вообще не сыграл никакой роли — трофей выигрывали другие. Впрочем, если агент хоккеистов выставляет такие требования, то он на
КИТАЙСКАЯ СБОРНАЯ.
По именам китайский «Куньлунь» будет если не одним из фаворитов «Востока», то уже точно должен решать вопрос о попадании в
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