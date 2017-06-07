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7 июня 2017, 10:15 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

Обзор дня: не слишком ли много просит Ковальчук?

У трех клубов КХЛ есть подтвержденные финансовые проблемы, но они выступят в будущем сезоне, несмотря на явные нарушения, агент Ильи Ковальчука определился с зарплатой для своего клиента, а «Куньлунь» собирает очень приличный состав.

Новости мира хоккея — в обзоре Алексея ШЕВЧЕНКО. Увеличить
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Новости мира хоккея — в обзоре Алексея ШЕВЧЕНКО.

Прошло два дня, как должны были объявить о дальнейшей судьбе «Динамо», но никаких четких комментариев до сих пор не было. Только сообщение о том, насколько серьезные долги у клуба. Это очень странная ситуация, ведь если есть такие долги, то их надо либо немедленно погашать, чего, кажется, никто не собирается делать, либо клуб нужно банкротить и проходить соответствующую процедуру. КХЛ хочет пойти третьим путем. Лига закроет глаза на долги, дав какое-нибудь специальное указание, вроде того, что нужно расплатиться к октябрю, а если руководство бело-голубых не сделает это, то его оштрафуют. И все это в рамках сохранения бренда. Но ведь и у «Кузни» тоже есть бренд, да и долгов не было. Мало денег — да, но все равно больше, чем «минус два миллиарда рублей». Я вообще не могу понять, как будет играть новое «Динамо». У нового юридического лица нет хоккеистов, тренеров, персонала. А до начала тренировочных лагерей три недели. Вот потому и бессмысленно обращаться в какие-то консалтинговые структуры со стороны, которые якобы пишут программу развития. Хоккей — это не производство досок. Это другое. Но если уж вы приняли какие-то правила, то соблюдайте их, а не меняйте в зависимости от погоды и сотне других обстоятельств.

ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ.

Два дальневосточных клуба тоже испытывают проблемы с финансированием. У «Адмирала» долги перед игроками за три с половиной месяца, и самое печальное, что хоккеистам никто ничего не говорит. Отлично, что генеральный менеджер клуба Ильдар Мухометов нашел в себе силы дать комментарий, но что он сказал? До 1 июля надо погасить задолженности, иначе клуб заплатит штраф. Это он скорее передал весточку владельцам, мол, не стоит затягивать. Ни в коем случае не думаю, что Мухометов сидит в кабинете с деньгами в сейфе и ничего не перечисляет. Он в такой же ситуации. Но, кажется, контакт с настоящим руководством пропал. В «Амуре» более запутанная ситуация. Там игрокам что-то заплатили (например, выплатили так называемые «квартирные»), но основную зарплату игроки не видели с нового года. Им дают по 10−20 процентов от зарплаты на поддержание жизни, но полные суммы не выплачивают тоже достаточно долго. Не очень хороший знак для хабаровского клуба.

КОВАЛЬЧУК: ТЕПЕРЬ «КОЛАМБУС».

Продолжаем следить за виртуальным путешествием Ильи Ковальчука по Северной Америке. Теперь пошли слухи, что он рассчитывает на большую зарплату в районе 6−7 миллионов долларов в год, а сам хоккеист может пополнить состав «Коламбуса». Североамериканские эксперты со скепсисом оценили финансовые требования хоккеиста. И правда, ведь Ковальчук уже совсем не тот, что был в лучшие времена. Да, он много забивал в КХЛ, но в самые важных матчах терялся и допускал грубейшие ошибки. В нынешнем Кубке Гагарина он вообще не сыграл никакой роли — трофей выигрывали другие. Впрочем, если агент хоккеистов выставляет такие требования, то он на что-то рассчитывает. Кови все-таки тоже бренд, пусть и не такой яркий, как Овечкин. А вот «Коламбус» — отличный вариант. Кубок ему, безусловно, с этой командой не выиграть, но там он может стать лидером. Да и Джон Торторелла хоть и жесткий тренер, но не грубый и умеющий управлять людьми, несмотря на свой имидж.

КИТАЙСКАЯ СБОРНАЯ.

По именам китайский «Куньлунь» будет если не одним из фаворитов «Востока», то уже точно должен решать вопрос о попадании в плей-офф раньше, чем в прошлом году. Каждый день приходят какие-то новости о новичках в команды и видно, как здорово они пользуются отсутствием лимита на легионеров (опять зимой кто-то будет вспоминать о том, что у нас клубы в неравных условиях — и поделом). Вчера команда укрепилась крепким нападающим Брэндоном Дефазио, который очень прилично играл в прошлом сезоне за «Техас» с Денисом Гурьяновым, но ему 28 лет и, видимо, ждать шанс в НХЛ надоело. Отметил бы и жесткого нападающего Брэндона Йипа. Он выступал в Германии, статистика у него неважная, но, говорят, что для третьего-четвертого звеньев этот игрок незаменим. Плюс у команды появятся кулаки. Дали шанс Константину Макарову, не сумевшему проявить себя в «Нефтехимике», но главный тренер «Куньлуня» Майк Кинэн надеется на его подвиги, такие, как были в «Адмирале». Сейчас по именам китайцы ничуть не уступают «Магнитке» или «Ак Барсу», так что остается лишь один вопрос — в каком состоянии сам Кинэн.

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