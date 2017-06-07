Обзор дня: не слишком ли много просит Ковальчук?

Новости мира хоккея — в обзоре Алексея ШЕВЧЕНКО.

Прошло два дня, как должны были объявить о дальнейшей судьбе «Динамо», но никаких четких комментариев до сих пор не было. Только сообщение о том, насколько серьезные долги у клуба. Это очень странная ситуация, ведь если есть такие долги, то их надо либо немедленно погашать, чего, кажется, никто не собирается делать, либо клуб нужно банкротить и проходить соответствующую процедуру. КХЛ хочет пойти третьим путем. Лига закроет глаза на долги, дав какое-нибудь специальное указание, вроде того, что нужно расплатиться к октябрю, а если руководство бело-голубых не сделает это, то его оштрафуют. И все это в рамках сохранения бренда. Но ведь и у «Кузни» тоже есть бренд, да и долгов не было. Мало денег — да, но все равно больше, чем «минус два миллиарда рублей». Я вообще не могу понять, как будет играть новое «Динамо». У нового юридического лица нет хоккеистов, тренеров, персонала. А до начала тренировочных лагерей три недели. Вот потому и бессмысленно обращаться в какие-то консалтинговые структуры со стороны, которые якобы пишут программу развития. Хоккей — это не производство досок. Это другое. Но если уж вы приняли какие-то правила, то соблюдайте их, а не меняйте в зависимости от погоды и сотне других обстоятельств.

ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ.

Два дальневосточных клуба тоже испытывают проблемы с финансированием. У «Адмирала» долги перед игроками за три с половиной месяца, и самое печальное, что хоккеистам никто ничего не говорит. Отлично, что генеральный менеджер клуба Ильдар Мухометов нашел в себе силы дать комментарий, но что он сказал? До 1 июля надо погасить задолженности, иначе клуб заплатит штраф. Это он скорее передал весточку владельцам, мол, не стоит затягивать. Ни в коем случае не думаю, что Мухометов сидит в кабинете с деньгами в сейфе и ничего не перечисляет. Он в такой же ситуации. Но, кажется, контакт с настоящим руководством пропал. В «Амуре» более запутанная ситуация. Там игрокам что-то заплатили (например, выплатили так называемые «квартирные»), но основную зарплату игроки не видели с нового года. Им дают по 10−20 процентов от зарплаты на поддержание жизни, но полные суммы не выплачивают тоже достаточно долго. Не очень хороший знак для хабаровского клуба.

КОВАЛЬЧУК: ТЕПЕРЬ «КОЛАМБУС».

Продолжаем следить за виртуальным путешествием Ильи Ковальчука по Северной Америке. Теперь пошли слухи, что он рассчитывает на большую зарплату в районе 6−7 миллионов долларов в год, а сам хоккеист может пополнить состав «Коламбуса». Североамериканские эксперты со скепсисом оценили финансовые требования хоккеиста. И правда, ведь Ковальчук уже совсем не тот, что был в лучшие времена. Да, он много забивал в КХЛ, но в самые важных матчах терялся и допускал грубейшие ошибки. В нынешнем Кубке Гагарина он вообще не сыграл никакой роли — трофей выигрывали другие. Впрочем, если агент хоккеистов выставляет такие требования, то он на что-то рассчитывает. Кови все-таки тоже бренд, пусть и не такой яркий, как Овечкин. А вот «Коламбус» — отличный вариант. Кубок ему, безусловно, с этой командой не выиграть, но там он может стать лидером. Да и Джон Торторелла хоть и жесткий тренер, но не грубый и умеющий управлять людьми, несмотря на свой имидж.

КИТАЙСКАЯ СБОРНАЯ.