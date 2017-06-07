5 клубов КХЛ, которые плохо укрепили состав

Помимо команд, серьёзно усилившихся и явно ставших сильнее и мощнее, в КХЛ остаются клубы, чья трансферная кампания не радует их болельщиков. Переходов либо мало, либо они, по мнению общественности, не слишком качественные. А в некоторых коллективах наметилась смена поколений.

«Ак Барс»

Казанский клуб продолжает жить по принципу Ретрограда. Контракт с главным тренером Зинэтулой Билялетдиновым продлён на два года, а из приобретений можно отметить разве что недавнюю сделку с новокузнецким «Металлургом». По её итогам казанцы приобрели права на семь игроков «Кузни» за символическую стоимость. Ход со стороны гендиректора новокузнечан Сергея Зиновьева грамотный, иначе всех могли растащить по разным командам. А Казань гарантировала талантливым игрокам своеобразную защиту. Но ведь это не усиление для столь амбициозной хоккейной организации, ставящей перед собой самые высокие задачи.

Покинули Казань уехавший в Северную Америку габаритный защитник Зият Пайгин, вратарь Станислав Галимов, нападающие Варнаков, Солодухин и Хлыстов, защитники Эллиотт и Йордан. «Барсам» пора просыпаться и не только продлевать контракты с теми, кто решил остаться, но и активнее работать на трансферном рынке. В ближайшее время ожидается пополнение состава в лице силового защитника Григория Панина, выигравшего с «Ак Барсом» два кубка Гагарина. Кстати, по-прежнему нет нового соглашения и у лидера атаки Джастина Азеведу. Здесь тоже вопросы к менеджменту татарстанского коллектива.

«Металлург» (Магнитогорск)

Нет сомнений, что вице-президент магнитогорцев Геннадий Величкин ещё сделает сильные шаги в плане приглашения новичков. Но пока потери уральцев выглядят гораздо значительнее, нежели приобретения. Это признаёт и главный тренер Илья Воробьёв, отметивший, что клуб будет перестраиваться, поэтому всем придётся потерпеть. Главной проблемой стал уход трёх защитников из двух первых пар — Антипина, Береглазова и Ли. Подписаны возрастной Денисов и Шаус, который не играл в КХЛ и его возможностей мы толком не знаем.



До сих пор в раздумьях Данис Зарипов. У него есть серьёзное предложение из Казани, и он выбирает. Переговоры, как и годом ранее, проходят трудно. Ушли Сантала и Сёмин, но это, скорее, скажется положительным образом. Особенно в случае с Александром, провалившим прошлый плей-офф. Нет смысла держать человека с немаленькой зарплатой, если он не оправдывает ожиданий. Продолжит карьеру в «Металлурге» Мэтт Эллисон, но и он по хоккейным меркам уже немолод. Непонятно, как канадец впишется в систему «Магнитки».

«Нефтехимик»

В Нижнекамске сильно урезали бюджет. Дело в том, что прежний менеджерский состав допустил серьёзный перерасход денежных средств, поэтому «Нефтехимику» пришлось ужиматься. Попрощались с целым рядом ведущих хоккеистов: с Кареевым, за которого в Новокузнецке запросили серьёзные деньги, с Рясенским, Ляминым, Березиным, Полыгаловым, Лекомцевым, Йюнге и даже с капитаном Геннадием Столяровым. Его очень хотел сохранить главный тренер Андрей Назаров. Теперь российскому специалисту придётся работать по большей части с молодёжью, но Назаров не боится возникших на его пути сложностей и готов дать бой грандам КХЛ даже с сильно омолодившимся составом.



Большое внимание в клубе планируют уделить молодёжной команде «Реактор», удачно выступившей в Кубке Харламова. Серебряные медали молодёжного первенства — это действительно солидное достижение. Бороться в финале с «Красной Армией» было очень сложно. Ребята из «Реактора» получат шанс зарекомендовать себя в КХЛ. Из приобретений отметим переезд в Россию чеха Робина Ганзла и Чада Ро из «Куньлуня». Понаблюдаем и за Шарипзяновым, у него не особо складывалось за океаном. Вратарская бригада — Ежов и Макаров — попробует не отставать от прежних голкиперов. Но укреплять состав дорогими и известными хоккеистами «Нефтехимик» нынче не в состоянии. Состав стал слабее.

«Динамо» (Минск)

Самым загадочным клубом КХЛ в нынешнем межсезонье снова стало минское «Динамо». Что там происходит — ясно только людям на местах, так как понятия пресс-службы для минчан в том виде, в котором она должна существовать, попросту нет. Команда закрытая и своеобразная. К примеру, там до сих пор присутствует неопределённость с главным тренером. Швейцарские СМИ активно сватают нынешнего наставника «Динамо» Крэйга Вудкрофта в «Женеву-Серветт». Нет и никаких официальных приобретений, из ушедших игроков отметим Сергея Костицына, вратаря Лаланда, нападающего Эллисона.

Отпечаток на выстраивание работы в команде накладывает тот факт, что «зубров», как и астанинский «Барыс», принято считать базовым клубом сборной. После каждого неудачного выступления Беларуси на крупных международных турнирах от президента страны Александра Лукашенко прилетает всем: от сотрудников министерства до рядовых менеджеров и тренеров. Постоянно меняется концепция развития команды. Никак не могут определиться, нужны им легионеры или нет. В общем, наступает если не раздрай (хотя и он был, достаточно вспомнить серию уголовных дел), то что-то близкое к хаосу, дивидендов от которого не получает никто.

«Сибирь»

Генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский прикладывает максимум усилий, чтобы команда продолжала оставаться конкурентоспособной. Но нужно понимать, что финансовый ресурс новосибирцев сильно ограничен, звёздных хоккеистов в город не пригласишь, поэтому приходится воспитывать своих, которых затем разбирают. Так было сперва с Владимиром Тарасенко, а затем с Шалуновым, Шумаковым и Окуловым. Фастовский прямым текстом говорит о строительстве новой команды, с новым тренерским штабом. Опять же большой вопрос, станет ли плюсом уход Андрея Скабелки. Не факт, справится ли Павел Зубов с возложенной на него ответственностью. Сомневается и Фастовский, не утвердивший его главным тренером, а наградивший приставкой «и.о.».