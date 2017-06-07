5 клубов КХЛ, которые плохо укрепили состав
В КХЛ продолжается период трансферов и обменов. Кто из клубов провёл менее качественные сделки и стал слабее?
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Видимо, что-то случилось...
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Помимо команд, серьёзно усилившихся и явно ставших сильнее и мощнее, в КХЛ остаются клубы, чья трансферная кампания не радует их болельщиков. Переходов либо мало, либо они, по мнению общественности, не слишком качественные. А в некоторых коллективах наметилась смена поколений.
«Ак Барс»
Казанский клуб продолжает жить по принципу Ретрограда. Контракт с главным тренером Зинэтулой Билялетдиновым продлён на два года, а из приобретений можно отметить разве что недавнюю сделку с новокузнецким «Металлургом». По её итогам казанцы приобрели права на семь игроков «Кузни» за символическую стоимость. Ход со стороны гендиректора новокузнечан Сергея Зиновьева грамотный, иначе всех могли растащить по разным командам. А Казань гарантировала талантливым игрокам своеобразную защиту. Но ведь это не усиление для столь амбициозной хоккейной организации, ставящей перед собой самые высокие задачи.
Покинули Казань уехавший в Северную Америку габаритный защитник Зият Пайгин, вратарь Станислав Галимов, нападающие Варнаков, Солодухин и Хлыстов, защитники Эллиотт и Йордан. «Барсам» пора просыпаться и не только продлевать контракты с теми, кто решил остаться, но и активнее работать на трансферном рынке. В ближайшее время ожидается пополнение состава в лице силового защитника Григория Панина, выигравшего с «Ак Барсом» два кубка Гагарина. Кстати,
«Металлург» (Магнитогорск)
Нет сомнений, что
До сих пор в раздумьях Данис Зарипов. У него есть серьёзное предложение из Казани, и он выбирает. Переговоры, как и годом ранее, проходят трудно. Ушли Сантала и Сёмин, но это, скорее, скажется положительным образом. Особенно в случае с Александром, провалившим прошлый
«Нефтехимик»
В Нижнекамске сильно урезали бюджет. Дело в том, что прежний менеджерский состав допустил серьёзный перерасход денежных средств, поэтому «Нефтехимику» пришлось ужиматься. Попрощались с целым рядом ведущих хоккеистов: с Кареевым, за которого в Новокузнецке запросили серьёзные деньги, с Рясенским, Ляминым, Березиным, Полыгаловым, Лекомцевым, Йюнге и даже с капитаном Геннадием Столяровым. Его очень хотел сохранить главный тренер Андрей Назаров. Теперь российскому специалисту придётся работать по большей части с молодёжью, но Назаров не боится возникших на его пути сложностей и готов дать бой грандам КХЛ даже с сильно омолодившимся составом.
Большое внимание в клубе планируют уделить молодёжной команде «Реактор», удачно выступившей в Кубке Харламова. Серебряные медали молодёжного первенства — это действительно солидное достижение. Бороться в финале с «Красной Армией» было очень сложно. Ребята из «Реактора» получат шанс зарекомендовать себя в КХЛ. Из приобретений отметим переезд в Россию чеха Робина Ганзла и Чада Ро из «Куньлуня». Понаблюдаем и за Шарипзяновым, у него не особо складывалось за океаном. Вратарская бригада — Ежов и Макаров — попробует не отставать от прежних голкиперов. Но укреплять состав дорогими и известными хоккеистами «Нефтехимик» нынче не в состоянии. Состав стал слабее.
«Динамо» (Минск)
Самым загадочным клубом КХЛ в нынешнем межсезонье снова стало минское «Динамо». Что там происходит — ясно только людям на местах, так как понятия
Отпечаток на выстраивание работы в команде накладывает тот факт, что «зубров», как и астанинский «Барыс», принято считать базовым клубом сборной. После каждого неудачного выступления Беларуси на крупных международных турнирах от президента страны Александра Лукашенко прилетает всем: от сотрудников министерства до рядовых менеджеров и тренеров. Постоянно меняется концепция развития команды. Никак не могут определиться, нужны им легионеры или нет. В общем, наступает если не раздрай (хотя и он был, достаточно вспомнить серию уголовных дел), то
«Сибирь»
Генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский прикладывает максимум усилий, чтобы команда продолжала оставаться конкурентоспособной. Но нужно понимать, что финансовый ресурс новосибирцев сильно ограничен, звёздных хоккеистов в город не пригласишь, поэтому приходится воспитывать своих, которых затем разбирают. Так было сперва с Владимиром Тарасенко, а затем с Шалуновым, Шумаковым и Окуловым. Фастовский прямым текстом говорит о строительстве новой команды, с новым тренерским штабом. Опять же большой вопрос, станет ли плюсом уход Андрея Скабелки. Не факт, справится ли Павел Зубов с возложенной на него ответственностью. Сомневается и Фастовский, не утвердивший его главным тренером, а наградивший приставкой «и.о.».
Из прежних легионеров в «Сибири» остались только чехи: вратарь Салак и защитник Полашек. Все остальные — новички. Уже подписаны Бергстрём и Закриссон, а ушли Кемппайнен, Бойчак и Тэйлор. Не будет в команде форварда Миловзорова и защитника Мишарина, решивших продолжить карьеру в «Автомобилисте». Пока состав сибиряков не выглядит впечатляюще, бороться за зону
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