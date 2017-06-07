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7 июня 2017, 9:13 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

ХК «Трактор» сыграет в Финляндии с «Нефтехимиком», «Сочи», «Салаватом», «Северсталью»

МОСКВА, 7 июн — Р-Спорт, Семен Галькевич. Хоккеисты «Трактора» проведут четыре контрольных матча — против нижнекамского «Нефтехимика», «Сочи», уфимского «Салавата Юлаева» и череповецкой «Северстали» — на июльском сборе в финском Паюлахти, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе челябинцев.

В апреле генеральный менеджер «Трактора» Евгений Губарев сообщил агентству «Р-Спорт», что клуб в ходе подготовки к сезону-2017/18 проведет сбор в финском Паюлахти, примет участие в турнирах в Астане и Магнитогорске.

Сбор в Паюлахти пройдет с 15 по 28 июля. В его рамках «Трактор» сыграет с «Нефтехимиком» 22 июля, «Сочи» — 25 июля, «Салаватом Юлаевым» — 26 июля и «Северсталью» — 28 июля.

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