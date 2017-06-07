ХК «Трактор» сыграет в Финляндии с «Нефтехимиком», «Сочи», «Салаватом», «Северсталью»

В апреле генеральный менеджер «Трактора» Евгений Губарев сообщил агентству «Р-Спорт», что клуб в ходе подготовки к сезону-2017/18 проведет сбор в финском Паюлахти, примет участие в турнирах в Астане и Магнитогорске.

Сбор в Паюлахти пройдет с 15 по 28 июля. В его рамках «Трактор» сыграет с «Нефтехимиком» 22 июля, «Сочи» — 25 июля, «Салаватом Юлаевым» — 26 июля и «Северсталью» — 28 июля.