ХК «Трактор» сыграет в Финляндии с «Нефтехимиком», «Сочи», «Салаватом», «Северсталью»
МОСКВА, 7 июн —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Хоккеисты «Трактора» проведут четыре контрольных матча — против нижнекамского «Нефтехимика», «Сочи», уфимского «Салавата Юлаева» и череповецкой «Северстали» — на июльском сборе в финском Паюлахти, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе челябинцев.
В апреле генеральный менеджер «Трактора» Евгений Губарев сообщил агентству «Р-Спорт», что клуб в ходе подготовки к сезону-2017/18 проведет сбор в финском Паюлахти, примет участие в турнирах в Астане и Магнитогорске.
Сбор в Паюлахти пройдет с 15 по 28 июля. В его рамках «Трактор» сыграет с «Нефтехимиком» 22 июля, «Сочи» — 25 июля, «Салаватом Юлаевым» — 26 июля и «Северсталью» — 28 июля.
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