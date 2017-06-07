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7 июня 2017, 8:18 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Польский хоккеист Вольский приступил к тренировкам на льду после травмы позвоночника

МОСКВА, 7 июн — Р-Спорт. Нападающий Войтек Вольский приступил к тренировкам на льду после травмы шейного отдела позвоночника, которую он получил в прошлом сезоне КХЛ, выступая за магнитогорский «Металлург».

В октябре Вольский получил тяжелую травму, врезавшись в борт во время матча регулярного чемпионата, после чего оказался в реанимации. У хоккеиста был диагностирован перелом двух позвонков, после чего он перенес операцию.

«Изумительно вернуться на лед и готовиться к новому сезону КХЛ», — написал Вольский в своем аккаунте в Instagram, прикрепив к сообщению видео с тренировки на льду.

В минувшем сезоне 31-летний Вольский успел провести 19 матчей, в которых набрал 10 (5+5) очков.

Металлург Мг
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