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6 июня 2017, 18:41 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

КХЛ представила логотип матча на открытом воздухе «Йокерит» — СКА

КХЛ представила логотип матча на открытом воздухе, который состоится в Хельсинки 2 декабря 2017 года между «Йокеритом» и СКА.

<span class=error>КХЛ</span> представила логотип матча на открытом воздухе который состоится в Хельсинки 2 декабря 2017 года между <span class=error>Йокеритом</span> и <span class=error>СКА</span>. Увеличить
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Впервые в КХЛ матч регулярного чемпионата пройдёт на открытой площадке.

Игра будет приурочена сразу к трём юбилеям: 10-летию Континентальной хоккейной лиги, 50-летию «Йокерита», а также 100-летию финского хоккея. Место для проведения матча выбрано не случайно. Более ста лет назад на естественный лёд залива между городскими районами Силтасаари и Кайсаниеми вышли первые любители хоккея, тогда ещё с мячом. После того как в Финляндию пришёл хоккей с шайбой, площадка для игры в него была залита в парке Кайсаниеми. С тех пор именно там проводились матчи чемпионата Финляндии.

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