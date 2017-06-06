Впервые в КХЛ матч регулярного чемпионата пройдёт на открытой площадке.

Игра будет приурочена сразу к трём юбилеям: 10-летию Континентальной хоккейной лиги, 50-летию «Йокерита», а также 100-летию финского хоккея. Место для проведения матча выбрано не случайно. Более ста лет назад на естественный лёд залива между городскими районами Силтасаари и Кайсаниеми вышли первые любители хоккея, тогда ещё с мячом. После того как в Финляндию пришёл хоккей с шайбой, площадка для игры в него была залита в парке Кайсаниеми. С тех пор именно там проводились матчи чемпионата Финляндии.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">2 декабря 2017 года в Хельсинки матч регулярного чемпионата КХЛ между «Йокеритом» и СКА пройдёт на открытом воздухе <a href="https://t.co/RmuWTFJIZe">https://t.co/RmuWTFJIZe</a> <a href="https://t.co/6VDgi2KwzA">pic.twitter.com/6VDgi2KwzA</a></p>— КХЛ (@khl) <a href="https://twitter.com/khl/status/872107241398259712">6 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>