Источник: Общий долг «Динамо» перед хоккеистами составляет чуть меньше 728 млн руб

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Вечером 1 июня следственная группа МВД России провела осмотр в офисном помещении московского хоккейного клуба «Динамо» и осуществила выемку бухгалтерской документации. Согласно сообщению на официальном сайте клуба, данные следственные действия проводились в рамках проверки по письму заместителя председателя правления центрального совета ВФСО «Динамо» Сергея Федорова. Ранее председатель ВФСО Владимир Стржалковский заявил, что долги хоккейного клуба составляют порядка 2 миллиардов рублей.

Как сообщил агентству «Р-Спорт» источник, точная цифра долга составляет 1,875 миллиарда рублей. Из них общий долг перед хоккеистами составляет 727 873 000 рублей. Также существенной статьей является задолженность перед «Парком Легенд» за аренду ледового дворца, составляющая 119 359 000 рублей. Еще почти 600 миллионов рублей «Динамо» не заплатило по налогам. Кроме того, по утверждению источника агентства, кроме долга на 1,8 миллиарда рублей, у «Динамо» есть существенная задолженность и по предыдущим сезонам.