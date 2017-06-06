Хоккеисты «Динамо-Минск» узнали расписание на Кубке Латвийских железных дорог
6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Динамо» узнали точное расписание на Кубке Латвийских железных дорог, который пройдет с 13 по 17 августа в Риге, сообщили БЕЛТА в
пресс-службе минской команды.
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«Зубры» стартуют на турнире матчем против рижских динамовцев. Поединок состоится 13 августа в 19.30. 14 августа минчане сыграют с ярославским «Локомотивом» (начало в 15.30), а 16 августа померятся силами с казанским «Ак Барсом» (начало в 15.30). Финал запланирован на 17 августа.
Кубок Латвийских железных дорог проводится с 2009 года. Минское «Динамо» пять раз принимало участие в турнире, но ни разу белорусской команде не удалось оказаться в призерах.
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