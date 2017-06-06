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6 июня 2017, 13:52 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Йокерит» сыграет со СКА в старейшем публичном парке Хельсинки

Финский клуб Континентальной хоккейной лиги «Йокерит» сообщил о месте проведения матча под открытым небом с действующим обладателем Кубка Гагарина питерским СКА.

Финский клуб Континентальной хоккейной лиги <span class=error>Йокерит</span> сообщил о месте проведения матча под открытым небом с действующим обладателем Кубка <span class=error>Гагарина</span> питерским <span class=error>СКА</span>. Увеличить
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Как сообщает официальный сайт финской команды, матч пройдёт в парке «Кайсаниеми». Вместимость составит 18 тыс. человек. Ранее КХЛ сообщила, что команды сыграют 2 декабря 2017 года.

Парк «Кайсаниеми» — старейший публичный парк Хельсинки. Основан в 1812 году. Парк назван в честь трактирщицы Кайсы Валлунд, открывшей здесь в 1827 буфет с прохладительными напитками.

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