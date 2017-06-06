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6 июня 2017, 13:46 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Источник: Чешский форвард из АХЛ Странски близок к переходу в «Северсталь»

Тема: Переходы КХЛ 2016/2017

МОСКВА, 6 июн — Р-Спорт, Александр Рогулев. Череповецкая «Северсталь» в ближайшее время может подписать контракт с чешским нападающим клуба АХЛ «Техас Старз» Матеем Странски, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, знакомый с ходом переговоров.

Нападающий является воспитанником чешского клуба «Витковице», с 2010 года выступал в Северной Америке в низших лигах. На драфте юниоров НХЛ 2011 года форвард был выбран клубом «Даллас Старз» под 165-м номером. В минувшем сезоне 23-летний Странски провел 76 матчей за фарм-клуб «Далласа» — «Техас», набрав в регулярном чемпионате АХЛ 47 (27 шайб + 20 передач) очков. С «Техасом» хоккеист в сезоне-2013/14 стал обладателем Кубка Колдера как чемпион АХЛ.

По информации источника агентства, переговоры «Северстали» с представителями Странски близки к завершению и в ближайшее время форвард подпишет контракт с клубом. Правами на хоккеиста в КХЛ обладает московский ЦСКА, но клубы уже согласовали условия передачи прав на игрока. Планируется, что Странски составит связку с другим чешским новичком череповецкого клуба — Петром Холиком.

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