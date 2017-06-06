ПХК ЦСКА сыграет с тремя швейцарскими клубами на сборе в Швейцарии

Перед поездкой Швейцарию в планах ЦСКА два матча с новосибирской «Сибирью», которые пройдут 29 и 30 июля в Москве. В августе у армейцев сбор в Швейцарии, где в планах стоят матчи с местными клубами «Лангнау» (4 и 9 августа), «Женевой-Серветт» (7 августа) и «Лозанной» (8 августа).

Кроме этого, армейцы примут участие в традиционном Кубке мэра Москвы.