Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29992968/
6 июня 2017, 13:15 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

ПХК ЦСКА сыграет с тремя швейцарскими клубами на сборе в Швейцарии

МОСКВА, 6 июн — Р-Спорт. Московский ЦСКА запланировал четыре матча на сборе в Швейцарии в рамках предсезонной подготовки, сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.

Перед поездкой Швейцарию в планах ЦСКА два матча с новосибирской «Сибирью», которые пройдут 29 и 30 июля в Москве. В августе у армейцев сбор в Швейцарии, где в планах стоят матчи с местными клубами «Лангнау» (4 и 9 августа), «Женевой-Серветт» (7 августа) и «Лозанной» (8 августа).

Кроме этого, армейцы примут участие в традиционном Кубке мэра Москвы.

ЦСКА
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
6 июня

Красотка Эбигейл: фото 25-летней модели, которая ушла из спорта в кино

Дзюба: вертолет перевернулся, началась паника, было нечем дышать

22-летняя румынская теннисистка: талант плюс красота