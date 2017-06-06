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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29992446/
6 июня 2017, 12:42 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Сборы в Чехии и Австрии, два турнира — план работы «Спартака» в межсезонье

«Спартак» обнародовал план предсезонной подготовки.

Об этом информирует официальный сайт клуба.

1 и 2 июля хоккеисты пройдут в Москве углублённый медицинский осмотр. После этого команда вылетит в Либерец (Чехия), где состоится первый учебно-тренировочный сбор (3—15 июля). Второй сбор с 18 по 28 июля «Спартак» проведёт в австрийском городе Парндорф. В рамках этого сбора 25 июля запланирована контрольная игра со «Слованом» в Братиславе.

В августе «Спартак» примет участие в двух традиционных турнирах: с 1 по 7 августа в Нижнем Новгороде пройдёт Кубок губернатора, а с 15 по 18 августа в Москве — Кубок мэра. 12 августа красно-белые сыграют в Воскресенске контрольный матч с «Химиком».

Регулярный чемпионат КХЛ-2017/18 стартует 21 августа.

Спартак
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