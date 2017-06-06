Сборы в Чехии и Австрии, два турнира — план работы «Спартака» в межсезонье
«Спартак» обнародовал план предсезонной подготовки.
Об этом информирует официальный сайт клуба.
1 и 2 июля хоккеисты пройдут в Москве углублённый медицинский осмотр. После этого команда вылетит в Либерец (Чехия), где состоится первый
В августе «Спартак» примет участие в двух традиционных турнирах: с 1 по 7 августа в Нижнем Новгороде пройдёт Кубок губернатора, а с 15 по 18 августа в Москве — Кубок мэра. 12 августа
Регулярный чемпионат КХЛ-2017/18 стартует 21 августа.
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