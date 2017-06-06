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6 июня 2017, 12:14 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Документы и гарантии в офис КХЛ поданы от имени ООО ХК «Динамо-Москва»

Как стало известно «Чемпионату», в офис КХЛ для участия команды в сезоне-2017/18 поданы документы от имени ООО ХК «Динамо-Москва», которое на 100% принадлежит ВФСО «Динамо».

По информации источника, предоставлены все необходимые финансовые гарантии, в том числе от спонсора ВТБ, с которым у общества действует долгосрочное соглашение. В качестве домашней арены планируется продолжить использовать арену «ВТБ Ледовый дворец».

Отметим, что до 1 ноября 2017 года право на использование динамовского бренда принадлежит другому юрлицу — АНО ОХК «Динамо-Москва».

Динамо М
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Новости КХЛ

ЦС ВФСО «Динамо» предоставил документы на участие клуба в КХЛ в сезоне-2017/18

ЦС ВФСО «Динамо» предоставил документы на участие клуба в КХЛ в сезоне-2017/18

МОСКВА, 6 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Центральный совет Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо» в понедельник подал документы на участие московского «Динамо» в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2017/18. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе КХЛ.
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