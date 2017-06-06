Документы и гарантии в офис КХЛ поданы от имени ООО ХК «Динамо-Москва»

По информации источника, предоставлены все необходимые финансовые гарантии, в том числе от спонсора ВТБ, с которым у общества действует долгосрочное соглашение. В качестве домашней арены планируется продолжить использовать арену «ВТБ Ледовый дворец».

Отметим, что до 1 ноября 2017 года право на использование динамовского бренда принадлежит другому юрлицу — АНО ОХК «Динамо-Москва».