«Спартак» поздравил Владимира Шадрина с 69-летием

«Сегодня исполнилось 69 лет легендарному нападающему московского “Спартака” и сборной СССР, двукратному олимпийскому чемпиону, пятикратному чемпиону мира и четырёхкратному чемпиону Европы, трёхкратному чемпиону СССР, заслуженному мастеру спорта Владимиру Шадрину.



Хоккейный клуб “Спартак” от имени миллионов болельщиков сердечно поздравляет прославленного форварда красно-белых с днём рождения. Желаем вам, уважаемый Владимир Николаевич, крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья, успехов во всех начинаниях. Спасибо вам за ту радость, что дарили болельщикам своей игрой. Спасибо за то, что сделали имя клуба по-настоящему легендарным. Ваша спортивная карьера — олицетворение жизни настоящего спартаковца. С днём рождения!» — сказано на официальном сайте красно-белых.