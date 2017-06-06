«Спартак» поздравил Владимира Шадрина с 69-летием
«Спартак» на своём официальном сайте поздравил прославленного хоккеиста Владимира Шадрина с 69-летием.
«Сегодня исполнилось 69 лет легендарному нападающему московского “Спартака” и сборной СССР, двукратному олимпийскому чемпиону, пятикратному чемпиону мира и четырёхкратному чемпиону Европы, трёхкратному чемпиону СССР, заслуженному мастеру спорта Владимиру Шадрину.
Хоккейный клуб “Спартак” от имени миллионов болельщиков сердечно поздравляет прославленного форварда
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