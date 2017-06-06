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6 июня 2017, 11:38 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Автомобилист» подписал контракт с чемпионом МХЛ Чванниковым

Тема: Переходы КХЛ 2016/2017

«Автомобилист» объявил об очередном пополнении в системе клуба.

Речь идёт о нападающем Андрее Чванникове. Об этом информирует официальный сайт уральского клуба Континентальной хоккейной лиги.

Хоккеист является воспитанником ярославского «Локомотива». В детстве Чванников выступал на позиции защитника, но затем сменил амплуа и перешёл в нападение. В прошлом году Чванчиков составе «Локо» выиграл Кубок Харламова. В прошедшем сезоне игрок дебютировал в ВХЛ в составе ХК «Рязань». В 42 матчах он набрал 11 (7+4) очков.

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Академия екатеринбургского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Автомобилист» будет создана в поселке Солнечный в районе города Нижний Тагил Свердловской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Куйвашев на заседании Законодательного собрания Свердловской области.
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