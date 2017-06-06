«Автомобилист» подписал контракт с чемпионом МХЛ Чванниковым

Речь идёт о нападающем Андрее Чванникове. Об этом информирует официальный сайт уральского клуба Континентальной хоккейной лиги.

Хоккеист является воспитанником ярославского «Локомотива». В детстве Чванников выступал на позиции защитника, но затем сменил амплуа и перешёл в нападение. В прошлом году Чванчиков составе «Локо» выиграл Кубок Харламова. В прошедшем сезоне игрок дебютировал в ВХЛ в составе ХК «Рязань». В 42 матчах он набрал 11 (7+4) очков.