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6 июня 2017, 11:24 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Хоккейная академия «Автомобилиста» будет создана на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Академия екатеринбургского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Автомобилист» будет создана в поселке Солнечный в районе города Нижний Тагил Свердловской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Куйвашев на заседании Законодательного собрания Свердловской области.

«В Солнечном мы заложили строительство еще одной хоккейной арены, также заложено проектирование строительства школы, двух кампусов. Это будет хоккейная академия “Автомобилиста”. Ее открытие даст еще больший стимул детям заниматься хоккеем», — сказал Куйвашев, не уточнив объемы финансирования и сроки строительства хоккейной академии.

«Автомобилист» завершил регулярный чемпионат КХЛ сезона-2016/17 на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции и не вышел в плей-офф.

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Правительство Свердловской области не планирует сокращать финансирование екатеринбургского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Автомобилист». Об этом на заседании Законодательного собрания Свердловской области сообщил врио губернатора Евгений Куйвашев.
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