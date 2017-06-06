Хоккейная академия «Автомобилиста» будет создана на Урале

«В Солнечном мы заложили строительство еще одной хоккейной арены, также заложено проектирование строительства школы, двух кампусов. Это будет хоккейная академия “Автомобилиста”. Ее открытие даст еще больший стимул детям заниматься хоккеем», — сказал Куйвашев, не уточнив объемы финансирования и сроки строительства хоккейной академии.

«Автомобилист» завершил регулярный чемпионат КХЛ сезона-2016/17 на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции и не вышел в плей-офф.