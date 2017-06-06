Канадский форвард из АХЛ Дефазио продолжит карьеру в «Куньлуне»

Дефазио прошлый сезон провел в клубе АХЛ «Техас Старз», набрав 47 (22 шайбы + 25 передач) очков в 76 матчах регулярного чемпионата. 28-летний форвард с 2011 года выступает на уровне АХЛ, кроме того в сезоне-2014/15 провел два матча за «Ванкувер Кэнакс» в НХЛ.

Как сообщили в пресс-службе «Куньлуня», Дефазио во вторник подписал однолетний контракт на ближайший сезон.