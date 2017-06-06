Канадский форвард из АХЛ Дефазио продолжит карьеру в «Куньлуне»
Тема: Переходы КХЛ 2016/2017
МОСКВА, 6 июн —
Р-Спорт, Александр Рогулев. Нападающий Брэндон Дефазио подписал контракт на один год с китайским клубом КХЛ «Куньлунь», сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе пекинского клуба.
Дефазио прошлый сезон провел в клубе АХЛ «Техас Старз», набрав 47 (22 шайбы + 25 передач) очков в 76 матчах регулярного чемпионата. 28-летний форвард с 2011 года выступает на уровне АХЛ, кроме того в сезоне-2014/15 провел два матча за «Ванкувер Кэнакс» в НХЛ.
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