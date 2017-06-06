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6 июня 2017, 11:10 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Канадский форвард из АХЛ Дефазио продолжит карьеру в «Куньлуне»

Тема: Переходы КХЛ 2016/2017

МОСКВА, 6 июн — Р-Спорт, Александр Рогулев. Нападающий Брэндон Дефазио подписал контракт на один год с китайским клубом КХЛ «Куньлунь», сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе пекинского клуба.

Дефазио прошлый сезон провел в клубе АХЛ «Техас Старз», набрав 47 (22 шайбы + 25 передач) очков в 76 матчах регулярного чемпионата. 28-летний форвард с 2011 года выступает на уровне АХЛ, кроме того в сезоне-2014/15 провел два матча за «Ванкувер Кэнакс» в НХЛ.

Как сообщили в пресс-службе «Куньлуня», Дефазио во вторник подписал однолетний контракт на ближайший сезон.

Куньлунь
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