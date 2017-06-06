Обзор дня: скрытую аренду нужно запретить раз и навсегда
В КХЛ продолжают спорить можно ли нарушать регламент или нет, «Лада» определилась с вратарской парой, а «Магнитка» взяла в свои ряды ветерана, который редко играл в
плей-офф.
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Видимо, что-то случилось...
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Новости мира хоккея — в обзоре Алексея ШЕВЧЕНКО.
Вчера целый день спорили, стоит ли разрешить скрытую аренду в КХЛ или не стоит. Мешает ли она или помогает? Это тоже самое, что разговоры о том, стоит ли наказывать за грабеж? Конечно, это не очень хорошо, но что делать, если денег на продукты нет, а есть хочется. Какая еще скрытая аренда? Это тот же вариант, как и с жестким «потолком», который клубы могут нарушать как угодно. У профессиональных команд на контракте должно быть определенное количество игроков — все. Для богатых клубов скрытая аренда — это одна из лазеек нарушить регламент, нечестно выиграть турнир, а уж про судьбы хоккеистов вообще никто не думает. Вчера генеральный директор «Сочи» Сергей Воропаев привел отличный пример с защитником Зиятом Пайгиным, который выступал за южан, раскрылся там, а потом вынужден был вернуться в «Ак Барс» из «скрытой аренды». Еесли разобраться, ты мы потеряли на этом очень много игроков. Если бы в лиге были люди, которые понимали, насколько это плохой институт, то давно бы уже создали комиссию, которая бы жестко наказывала за такие сделки. И сейчас есть хороший шанс нанести удар, признав, что именно «Металлург» из Новокузнецка владеет всеми правами на Кирилла Семенова, а не «Авангард», который нарушил регламент. И сделка по обмену хоккеиста в «Салават Юлаев» должна быть признана законной.
ЗАЯВКА «ДИНАМО».
Поздно вечером пришла весть из КХЛ, где сообщили, что документы от хоккейного клуба «Динамо» (Москва) приняты и теперь изучаются. Причем, их передали представители Центрального совета «Динамо», а это значит, что у
ИВАННИКОВ — В «ЛАДЕ».
Вот еще один пример скрытой аренды: СКА отдал «Ладе» вратаря Евгения Иванникова в обмен на права на игрока, который точно не собирается приезжать в КХЛ. Иванников формально принадлежит питерцам, но его постоянно отдают в аренду. Он уже поиграл в четырех командах, но снова вернулся в «Ладу». Надо будет посмотреть, где он окажется через год. Совсем недавно СКА подписал с ним годичный односторонний контракт, и было ясно, что дальше он перейдет в другую команду. Вот они, подозрительные сделки. Но теперь тольяттинцы выходят в турнир с парой Лазушин — Иванников, клуб решил сэкономить позицию легионера на полевых игроков и, честно говоря, нельзя сказать, что у команды появилась убедительная пара вратарей. Неплохая — да, но сумеет ли она протащить клуб в
«МАГНИТКА» ОТКЛАДЫВАЕТ СМЕНУ ПОКОЛЕНИЯ.
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