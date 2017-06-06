Обзор дня: скрытую аренду нужно запретить раз и навсегда

Новости мира хоккея — в обзоре Алексея ШЕВЧЕНКО.

Вчера целый день спорили, стоит ли разрешить скрытую аренду в КХЛ или не стоит. Мешает ли она или помогает? Это тоже самое, что разговоры о том, стоит ли наказывать за грабеж? Конечно, это не очень хорошо, но что делать, если денег на продукты нет, а есть хочется. Какая еще скрытая аренда? Это тот же вариант, как и с жестким «потолком», который клубы могут нарушать как угодно. У профессиональных команд на контракте должно быть определенное количество игроков — все. Для богатых клубов скрытая аренда — это одна из лазеек нарушить регламент, нечестно выиграть турнир, а уж про судьбы хоккеистов вообще никто не думает. Вчера генеральный директор «Сочи» Сергей Воропаев привел отличный пример с защитником Зиятом Пайгиным, который выступал за южан, раскрылся там, а потом вынужден был вернуться в «Ак Барс» из «скрытой аренды». Еесли разобраться, ты мы потеряли на этом очень много игроков. Если бы в лиге были люди, которые понимали, насколько это плохой институт, то давно бы уже создали комиссию, которая бы жестко наказывала за такие сделки. И сейчас есть хороший шанс нанести удар, признав, что именно «Металлург» из Новокузнецка владеет всеми правами на Кирилла Семенова, а не «Авангард», который нарушил регламент. И сделка по обмену хоккеиста в «Салават Юлаев» должна быть признана законной.

ЗАЯВКА «ДИНАМО».

Поздно вечером пришла весть из КХЛ, где сообщили, что документы от хоккейного клуба «Динамо» (Москва) приняты и теперь изучаются. Причем, их передали представители Центрального совета «Динамо», а это значит, что у бело-голубых будет новая жизнь. Андрей Сафронов, видимо, покинет клуб, будет новое юридическое лицо. Я только не очень понимаю, почему документы приняли от постороннего лица, которое формально даже не участник турнира. Получается, что мы в газете, собрав необходимые документы, могли заявить клуб «Металлург» Нк или СКА. Полная неразбериха, которая проходит под девизом — сохранить бренд. Но самое важное то, с какими целями ЦС «Динамо» входит в турнир. Мы уже слышали, что будущий участник Континентального кубка из Балашихи может прекратить существование, так как содержать фарм-клуб, видите ли, дорого. Непонятно, что будет с долгами. Я не удивлюсь, если новые владельцы скажут, что долги — это проблема прежнего руководства. Непонятно, что будет и с хоккеистами. Вполне возможно, что вчера стороны просто договорились и Андрей Сафронов передал все полномочия, документы и клуб будет прежним, только с другим руководством. Но почему в КХЛ так и не сказали? Вопросов пока больше, чем ответов.

ИВАННИКОВ — В «ЛАДЕ».

Вот еще один пример скрытой аренды: СКА отдал «Ладе» вратаря Евгения Иванникова в обмен на права на игрока, который точно не собирается приезжать в КХЛ. Иванников формально принадлежит питерцам, но его постоянно отдают в аренду. Он уже поиграл в четырех командах, но снова вернулся в «Ладу». Надо будет посмотреть, где он окажется через год. Совсем недавно СКА подписал с ним годичный односторонний контракт, и было ясно, что дальше он перейдет в другую команду. Вот они, подозрительные сделки. Но теперь тольяттинцы выходят в турнир с парой Лазушин — Иванников, клуб решил сэкономить позицию легионера на полевых игроков и, честно говоря, нельзя сказать, что у команды появилась убедительная пара вратарей. Неплохая — да, но сумеет ли она протащить клуб в плей-офф — очень большой вопрос. Евгений, например, в прошлом сезоне провел только один матч в КХЛ.

«МАГНИТКА» ОТКЛАДЫВАЕТ СМЕНУ ПОКОЛЕНИЯ.