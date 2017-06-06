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6 июня 2017, 10:28 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Матч «Йокерит» — СКА на открытом воздухе состоится 2 декабря

Матч регулярного чемпионата КХЛ между финским «Йокеритом» и петербургским СКА состоится 2 декабря, сообщили «Чемпионату» в пресс-службе КХЛ.

«Континентальная хоккейная лига в рамках празднования десятого юбилейного сезона прорабатывает возможность проведения серии матчей на открытом воздухе. Одним из таких матчей станет игра “Йокерит — СКА” в Хельсинки в субботу, 2 декабря 2017 года. Дата проведения матча была предложена принимающей стороной и будет учтена при составлении календаря на будущий сезон, как один из дней празднования 10-летия лиги. КХЛ приветствует инициативу клуба отметить свое 50-летие праздником для всех болельщиков Финляндии», — говорится в сообщении КХЛ.

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