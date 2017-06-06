Илья Воробьев: «Магнитку» ждет перестройка. Болельщикам придется потерпеть

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ЛИ СПОСОБЕН ЗАИГРАТЬ В НХЛ

— Межсезонье для вас нельзя назвать радостным периодом: «Металлург» потерял трех защитников, а Данис Зарипов до сих пор не подписал новый контракт.

— Крис Ли, Виктор Антипин, Алексей Береглазов находились у нас на ведущих ролях. Три из четырех ключевых защитников ушли, и это большая потеря для «Металлурга». С Крисом все понятно, ему надо быть ближе к родным, и он ушел из команды по семейным обстоятельствам. Ли нам сильно помог, сыграв напоследок свой лучший сезон. Нельзя сказать, что мы ждали такого решения с его стороны. Но что остается делать?

Подписали американца Николаса Шауса, выступавшего в чемпионате Чехии. Мобильный, праворукий защитник, умеющий помочь атаке. О его игре есть хорошие отзывы. Надеемся, что с ним попадем в точку. Хотя на 100 процентов заменить Ли, наверное, будет сложно. Шаус пока не слишком известен широкой публике. Хотя если вспоминать Ли, то к нам Крис пришел именно в таком же статусе, а раскрылся в полной мере позднее. С Яном Коваржем было то же самое. Он не сразу стал тем игроком, которого все знают сейчас.

— Вас беспокоит ситуация с Зариповым, до сих пор не продлившим контракт?

— В настоящее время с ним идут переговоры, это обычный рабочий процесс.

— Ли в свои 36 лет может заиграть в НХЛ?

— У него есть огромное желание. Чисто по игровым качествам он способен закрепиться в НХЛ. Парень всего добился сам и заслужил шанс попробовать свои силы на самом высоком уровне. Но здесь есть и, скажем так, политический момент. Да, Ли все и всем доказал в Европе. Но представьте себя на месте руководителей клубов НХЛ. Как брать на контракт человека, ни проведшего в НХЛ ни секунды, в возрасте 36 лет? Имеет ли смысл вообще давать шанс ветерану?

— Игроков хорошего уровня сейчас везде дефицит.

— Соглашусь. Я вспоминаю наш разговор с Полом Морисом, вместе с которым работал в «Магнитке» во время локаута. У нас с ним сохранились хорошие отношения, мы с ним и сейчас поддерживаем контакт, иногда он задает вопросы по каким-то российским игроками. Так вот, Пол говорит то же самое, о чем мы постоянно твердим в КХЛ. Игроков приличного уровня, способных действовать на ведущих ролях, не хватает. Я имею в виду первые и вторые звенья. Так что, возможно, Ли получит возможность проявить себя в НХЛ.

— Сильно удивились тому, что Крис так хорошо проявил себя на чемпионате мира?

— В последние четыре года он входил в число трех лучших защитников в КХЛ. И тот факт, что Крис быстро вписался в состав не самой слабой сборной Канады, говорит о многом. Я бы связал это со следующим моментом: чемпионат мира проходил на европейских площадках. Ли удобнее показывать свои лучшие качества на большом льду. Он не очень габаритный парень, зато мобильный и техничный. Плюс, наверное, его пригласили в том числе и потому, что держат в уме Олимпиаду, хотя это и не решающий фактор. Главная причина — отличная игра самого Криса.

КХЛ НЕ СТАНЕТ СЛАБЕЕ ПОСЛЕ ОТЪЕЗДА ИГРОКОВ В НХЛ

— Антипин и Береглазов уехали в НХЛ перед олимпийским сезоном. Вам не печально это видеть?

— Есть две стороны медали. С одной, я их понимаю. Ребята получили хорошие предположения и хотят попробовать свои силы в сильнейшей лиге. С другой, нам хотелось, чтобы они еще помогли «Металлургу». Они сделали свой выбор, поэтому остается пожелать им только удачи.

— Массовый отъезд игроков — ваших защитников, Миронова, Дыбленко, Шипачева, вероятно, Дадонова и других — в НХЛ говорит о том, что наша лига теряет в привлекательности, а самим хоккеистам здесь больше не интересно?

— Не думаю, что лига стала менее привлекательной. Отъезд игроков — это в большей степени философский вопрос. У каждого из названных вами ребят могут быть свои причины. Взять того же Андрея Миронова. Для того чтобы дальше прогрессировать, ему нужно было что-то поменять. В такой ситуации он решился на переезд в «Колорадо». Относительно Антипина и Береглазова могу сказать следующее — они в КХЛ достигли многого, выиграв Кубок Гагарина. Виктор сделал это дважды, Алексей — один раз.

Им интересно попробовать себя в новых условиях, и это абсолютно нормально. Что касается остальных, то Вадим Шипачев, возможно, больше не получит такого выгодного предложения из Северной Америки. К тому же он подписался с командой, которую собирают с нуля. В «Вегасе» ему придется чуть проще. Мне как человеку, работающему и в сборной, хотелось, чтобы ребята остались на Олимпиаду. Но это жизнь, и реалии отличаются от тех, в которых мы сами жили лет 20 назад. На смену уехавшим, уверен, придут новые ребята, поэтому не думаю, что уровень КХЛ упадет.

— Плей-офф Кубка Гагарина получился предсказуемым, два клуба дошли до финала, если судить по результатам, достаточно легко. Это тоже не свидетельствует о наличии интриги в КХЛ.

— В нашей команде за последние года четыре мало что изменилось. За то, что мы так легко в этом году прошли три раунда плей-офф, честь и хвала ребятам. Другие команды пусть сами разбираются, почему у них не все получилось или что им помешало. Я готов говорить только за свою.

— Олимпиада даже без игроков НХЛ станет главным событием предстоящего сезона?

— Да. В советское время НХЛ тоже не принимала участие в Олимпиадах. Но титулы и медали наших хоккеистов, завоеванные в ту эпоху, ценятся не меньше, чем награды, добытые при участии игроков из НХЛ. Дай Бог, чтобы наша команда из Кореи приехала с медалью.

С КАНАДОЙ НЕ ХВАТИЛО ОПЫТА

— Не могу не спросить про полуфинал чемпионата мира. В чем вам со скамейки виделась причина поражения от канадцев в третьем периоде, ведь до этого все шло гладко?

— Действительно, на протяжении 40 минут мы имели хорошее преимущество. Нас немного пошатнул первый гол, поскольку пропустили мы его в самом начале третьего периода. А потом, на мой взгляд, многим ребятам не хватило опыта таких важных матчей. В стрессовых ситуациях решающими оказываются незначительные детали. Не все еще досконально знают, в каком моменте надо грамотно шайбу вывести из своей зоны или какой эпизод доработать до конца в атаке. Да и не стоит забывать, что в сборной России было полкоманды дебютантов чемпионата мира, а нам противостоял соперник очень серьезного уровня.

— Со стороны показалось, что стиль сборной России по ходу сезона поменялся, если брать за точку отсчета Кубок мира и Евротур. На чемпионате мира появился акцент на контроль шайбы и игре в пас, все это напомнило действия вашего ударного звена в «Магнитке».

— Много здесь зависит от мастерства игроков, которые были в нашем распоряжении. Их уровень позволил показывать тот хоккей, который многим понравился. Но если говорить про Кубок мира, то там была совсем другая площадка, оставляющая в условиях плотной борьбы минимум времени на раздумья. На Евротур мы в основном возили молодых ребят, чтобы они получили опыт и учились играть под давлением. Наверное, на чемпионате мира сборная России играла красиво и интересно для зрителей, но вот тот период с канадцами забыть нельзя.

— Мне кажется, что общее настроение после бронзы в Кельне должно отличаться в лучшую сторону по сравнению с тем же результатом, достигнутом годом ранее в Москве.

— Детали остались одни и те же. В Москве в матче за третье место с американцами нам удалость сыграть очень хорошо. В полуфинале с финнами при счете 1:2 Павел Дацюк имел возможность переправить шайбу в уже пустые ворота, но его зацепили, а судьи нарушение не свистнули. Забей мы тогда — все могло повернуться иначе. Тут дело не в арбитрах, а в том, что исход может определить любая мелкая деталь. Я вспоминаю, как несколько лет назад Майку Бэбкоку задали вопрос о том, что может стать решающим фактором в игре. Да что угодно, — ответил он, — хоть сломанная клюшка. Только из-за этого обстоятельства можно проиграть матч.

— Все мы помним, насколько эмоциональным выдался финал Кубка Гагарина, где ваша «Магнитка» играла со СКА Олега Знарка. В сборной данную тему вы с ним поднимали?

— Пару раз немного об этом поговорили. Самым главным делом остаются интересы сборной. Туда мы же приезжаем не просто так. Эмоции, не скрою, по ходу финала Кубка Гагарина были разные, но это уже пройденный этап, надо идти дальше.

РАД ВОЗВРАЩЕНИЮ КИНЭНА В КХЛ

— Понимаете, насколько сложный вам предстоит сезон, ведь три защитника ушли, лидеры постарели, а «Магнитка» за последнее время приучила к тому, что выход в финал — это обязательный минимум?

— После выигрыша Кубка Гагарина в 2016 году мы играли во время предсезонки в Италии с «Витязем». Главный тренер соперника Валерий Белов мне тогда сказал: «Теперь держись, Петрович, наступает самое сложное». Но в следующем чемпионате «Металлург» установил рекорд по набранным очкам и вышел в финал. И вот после всего этого вы теперь говорите, что меня снова ждет самый сложный сезон? (смеется). Если серьезно, то будет непросто. Но легких сезонов и не бывает, особенно когда работаешь в топ-клубе. Из «Магнитки» ушло несколько ребят, в связи с этим потихонечку команда будет перестраиваться. Делать все надо очень аккуратно, чтобы и результат оставался, и игра сохранялась. Это не самая простая задача. За последние пять лет «Металлург» приучил к тому, что всегда борется за самые высокие места. Нашим болельщикам надо немного успокоиться — поначалу нам всем придется потерпеть.

— Чем может помочь «Магнитке» в свои 35 лет защитник Денис Денисов, пришедший из ЦСКА?

— Встречный вопрос, а сколько лет было Крису Ли, когда он выдал великолепный сезон, 36? Для меня нет понятия «старый» или «молодой». Я оцениваю хоккеистов по уровню мастерства. Денисов — хороший игрок и настоящий профессионал. В ЦСКА, насколько я знаю, его хотели оставить. Но он сделал выбор в пользу «Магнитки», чему мы очень рады.

— Что скажете про другого новичка — Мэтта Эллисона?

— Мы заинтересованы в его услугах и близки к подписанию с ним контракта. Эллисон — опытный игрок, уже долгое время выступающий в КХЛ. При этом он демонстрирует стабильный, хороший уровень.

— «Нэшвилл», играющий в финале Кубка Стэнли, в один момент лишился сразу двух ведущих центральных нападающих, но магнитогорский воспитанник Владислав Каменев даже в такой ситуации не получил шанса. Есть желание его вернуть?

— Предварительную работу, если так можно сказать, мы по нему проводили. Дело осложняется тем, что у Каменева контракт с «Нэшвиллом» действует и в следующем сезоне. В такой ситуации заполучить игрока почти невозможно. Разве что на нем совсем поставят крест в организации. Но для начала его могут попытаться обменять. Вероятность того, что Каменев вернется в «Металлург» на предстоящий сезон, — небольшая, как бы нам ни хотелось видеть его в команде.

— Почему в «Магнитке» не прибавляют молодые нападающие — Косов, Потехин, Григоренко. Может, им Мозякин мешает раскрыться?

— Если им Мозякин мешает раскрыться, то это интересный вопрос (улыбается). Во время локаута в НХЛ, когда в одной тройке с Сергеем играли Малкин и Кулемин, я говорил молодым ребятам, чтобы они смотрели на мастеров и учились, впитывая все. Любой технический элемент, прием шайбы — это важно, если ты хочешь сам развиваться и двигаться дальше. По поводу отсутствия большого прогресса у наших нападающих я и сам задавал себе вопрос, почему у них не все получается. Хотя Косов во второй половине минувшего сезона и в плей-офф играл неплохо, значительно прибавив.

Со своими защитниками проблем нет — в отличие от нападающих. Надеюсь, что Косов продолжит играть на хорошем уровне. Вернулся из «Лады» Антон Шенфельд, посмотрим, как у него теперь получится. Будем подтягивать ребят 1997−98 годов рождения, дадим им шанс. Хорошо играть им никто не запрещает, пусть стараются и доказывают.

— В КХЛ вернулся Майк Кинэн. Теперь матчи с «Куньлунем» становятся для вас принципиальными?