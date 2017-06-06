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6 июня 2017, 0:41 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

ЦС ВФСО «Динамо» предоставил документы на участие клуба в КХЛ в сезоне-2017/18

МОСКВА, 6 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Центральный совет Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо» в понедельник подал документы на участие московского «Динамо» в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2017/18. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе КХЛ.

В пятницу <nobr>пресс-служба</nobr> Динамо сообщила что представители МВД накануне провели обыск в офисе клуба. Увеличить
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В пятницу пресс-служба «Динамо» сообщила, что представители МВД накануне провели обыск в офисе клуба. По словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Московской области проводят доследственную проверку по заявлению руководства ООО «Хоккейный клуб «Динамо Москва» по фактам возможных незаконных действий, связанных с присвоением денежных средств спортивного общества «Динамо», полученных от оказания различных услуг, в том числе предоставления в аренду ледовых площадок.

«5 июня 2017 года от Центрального совета Общества “Динамо” в адрес Континентальной хоккейной лиги поступил пакет документов на участие клуба “Динамо” (Москва) в чемпионате КХЛ сезона-2017/18. В настоящий момент документы проходят проверку, после чего будут доведены до сведения Совета директоров лиги. Вопрос о неучастии команды в чемпионате КХЛ на повестке дня не стоит», — говорится в сообщении.

Ранее председатель ВФСО «Динамо» Владимир Стржалковский обвинил в неэффективном и неграмотном управлении генерального директора хоккейного клуба Андрея Сафронова, из-за которого, по его словам, у клуба возник долг в два миллиарда рублей.

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