ЦС ВФСО «Динамо» предоставил документы на участие клуба в КХЛ в сезоне-2017/18
МОСКВА, 6 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Центральный совет Всероссийского
физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо» в понедельник подал документы на участие московского «Динамо» в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2017/18. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе КХЛ.
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«5 июня 2017 года от Центрального совета Общества “Динамо” в адрес Континентальной хоккейной лиги поступил пакет документов на участие клуба “Динамо” (Москва) в чемпионате КХЛ сезона-2017/18. В настоящий момент документы проходят проверку, после чего будут доведены до сведения Совета директоров лиги. Вопрос о неучастии команды в чемпионате КХЛ на повестке дня не стоит», — говорится в сообщении.
Ранее председатель ВФСО «Динамо» Владимир Стржалковский обвинил в неэффективном и неграмотном управлении генерального директора хоккейного клуба Андрея Сафронова,
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