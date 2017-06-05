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5 июня 2017, 23:52 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Женская команда «Куньлунь» будет играть в Канадской женской хоккейной лиге

Китайский клуб «Куньлунь Ред Стар» создаёт женскую хоккейную команду, которая будет выступать в Канадской женской хоккейной лиге.

Китайский клуб Куньлунь Ред Стар создаёт женскую хоккейную команду которая будет выступать в Канадской женской хоккейной лиге. Увеличить
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Официальное объявление должны сделать 5 июня.

Как сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман, женская команда «Куньлунь» собирается играть в Канадской лиге до конца сезона-2021/22 и приведёт в лигу крупных спонсоров.

В Китае активно занимаются развитием хоккея в связи с грядущей зимней Олимпиадой, которая пройдёт в Пекине в 2022 году. «Куньлунь» дебютировал в КХЛ в сезоне-2016/17, со следующего сезона у него появится фарм-клуб в ВХЛ.

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