Женская команда «Куньлунь» будет играть в Канадской женской хоккейной лиге

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Официальное объявление должны сделать 5 июня.



Как сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман, женская команда «Куньлунь» собирается играть в Канадской лиге до конца сезона-2021/22 и приведёт в лигу крупных спонсоров.



В Китае активно занимаются развитием хоккея в связи с грядущей зимней Олимпиадой, которая пройдёт в Пекине в 2022 году. «Куньлунь» дебютировал в КХЛ в сезоне-2016/17, со следующего сезона у него появится фарм-клуб в ВХЛ.