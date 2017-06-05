ХК СКА обменял голкипера Евгения Иванникова в тольяттинскую «Ладу»
Петербургский СКА обменял вратаря Евгения Иванникова в тольяттинскую «Ладу», сообщается на официальном сайте КХЛ.
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Петербуржцы взамен получили права на словацкого форварда Петера Цегларика, который в сезоне-2016/17 выступал в системе клуба НХЛ «Бостон Брюинз».
Иванников в апреле продлил контракт с действующим обладателем Кубка Гагарина до 30 апреля 2018 года. В минувшем сезоне КХЛ 26-летний игрок провел за СКА один матч.
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