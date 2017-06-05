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5 июня 2017, 20:51 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

ХК СКА обменял голкипера Евгения Иванникова в тольяттинскую «Ладу»

Петербургский СКА обменял вратаря Евгения Иванникова в тольяттинскую «Ладу», сообщается на официальном сайте КХЛ.

Петербургский <span class=error>СКА</span> обменял вратаря Евгения Иванникова в тольяттинскую Ладу сообщается на официальном сайте <span class=error>КХЛ</span>. Увеличить
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Петербуржцы взамен получили права на словацкого форварда Петера Цегларика, который в сезоне-2016/17 выступал в системе клуба НХЛ «Бостон Брюинз».

Иванников в апреле продлил контракт с действующим обладателем Кубка Гагарина до 30 апреля 2018 года. В минувшем сезоне КХЛ 26-летний игрок провел за СКА один матч.

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