5 клубов КХЛ, которые серьёзно укрепили состав
В КХЛ продолжается период трансферов и обменов. Кто из клубов провёл наиболее качественные сделки и стал сильнее?
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Трансферная кампания клубов КХЛ в самом разгаре.
ЦСКА
Московские «армейцы» нацелены на завоевание первого в своей истории Кубка Гагарина. На фоне СКА, который уже покинул Вадим Шипачёв, а в ближайшее время могут покинуть Евгений Дадонов и Илья Ковальчук, ЦСКА особых потерь не понёс. К ним можно отнести разве что переезд в НХЛ Максима Мамина и выбор Дениса Денисова, решившего продолжить карьеру в Магнитогорске. Кугрышев давно не показывал той игры, которую от него ждали, а Данила Квартальнов хоть и перспективный форвард, но сырой и необкатанный. Аналогично можно сказать про Кошелева.
Приобретения
«Автомобилист»
В «Автомобилисте» появились серьёзные деньги. И это моментально сказалось на трансферной активности екатеринбуржцев. Команда регулярно презентует новичков, а некоторых из пришедших и вовсе можно назвать звёздами лиги. К примеру форварда Игоря Григоренко. Его хоть и замучили травмы, но в случае набора формы опытный Григоренко принесёт много пользы. Вернулся в команду вратарь Якуб Коварж. «Ключевой ошибкой стало решение разорвать контракт с основным вратарём Якубом Коваржем. А ставка на оставшихся в системе клуба вратарей не полностью себя оправдала, хотя парни очень старались», — рассказал директор «Автомобилиста» Максим Рябков об оставшихся в прошлом проблемах.
Снова будет выступать в Екатеринбурге вернувшийся из «Ванкувера» Никита Трямкин. Габаритный защитник поможет команде. Как и бывший уфимец Денис Бодров. Серьёзной потерей можно будет назвать возможный уход нападающего Анатолия Голышева, которого продолжают активно сватать в СКА. Но сейчас «Автомобилист» выглядит реальным претендентом как минимум на полуфинал конференции. Главное заключается в том, как справится с возложенными на него обязанностями Владимир Крикунов. Возрастной специалист порой перегибает палку, и коллектив от него отворачивается.
«Йокерит»
На третье место поставим «Йокерит». В опубликованном недавно рейтинге клубов КХЛ финны заняли почётное второе место, обогнав даже ЦСКА. В команде хватает частных инвестиций, на неё ходит зритель, а в грядущем сезоне «джокеры» обещают выйти на новый уровень. Защитники Ландин, Лепистё и Кивистё, вратарь Рамо — усиление более чем достойное. Продлены соглашения с О’Ниллом, Анттилой, Йенсеном, Йормаккой, Йоэнсуу.
При этом в Хельсинки продолжают верить в главного тренера Юкку Ялонена, хотя многие считают, что этот специалист лучше работает со сборной, на краткосрочных турнирах. А на дистанции он не так хорош. Что ж, впереди у «Йокерита» сложный, но интересный сезон. Команда стала сильнее и мощнее, а главный тренер должен сделать правильные выводы и выполнить большой объём работы. И тогда результат не заставит себя ждать.
«Салават Юлаев»
Главным усилением «Салавата Юлаева» можно считать приход в команду финского специалиста Эркки Вестерлунда. Один хоккейный профессор сменил на посту главного тренера другого, перебравшегося в
А вот с одним из слабых звеньев по итогам прошлого сезона — вратарём Никласом Сведбергом — принято решение расстаться. Ход, напрашивавшийся давно. Но у шведа действующий контракт до 30 апреля 2018 года, поэтому придётся выплачивать компенсацию. Из минусов трансферной политики «Салавата» — уход форвардов Капризова и Воробьёва. Но тут к руководству нет никаких претензий. Решение принималось сверху, а Вайсфельд просто стал заложником ситуации. От генерального менеджера в данном случае практически ничего не зависело.
«Куньлунь Ред Стар»
Почти с нуля собирают команду в Пекине. Дело в том, что все контракты в китайской команде подписывают сроком на один год. Владимиру
Явным усилением стало подписание Андрея Костицына и форварда Чипчуры из «Слована». Из Нижнекамска перебрался нападающий Рикард Йюнге, активно прорабатывается и финский рынок. Также, кстати, было и при Юрзинове. Очередными новичками команды стали нападающие Сопанен и Мюттюнен. «Куньлунь» вышел в
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