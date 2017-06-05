5 клубов КХЛ, которые серьёзно укрепили состав

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Трансферная кампания клубов КХЛ в самом разгаре. Кто-то усилился лучше, а некоторые хранят молчание, не радуя своих болельщиков яркими сделками. Предлагаем вашему вниманию пятёрку наиболее успешных команд на трансферном рынке на данный момент.

ЦСКА

Московские «армейцы» нацелены на завоевание первого в своей истории Кубка Гагарина. На фоне СКА, который уже покинул Вадим Шипачёв, а в ближайшее время могут покинуть Евгений Дадонов и Илья Ковальчук, ЦСКА особых потерь не понёс. К ним можно отнести разве что переезд в НХЛ Максима Мамина и выбор Дениса Денисова, решившего продолжить карьеру в Магнитогорске. Кугрышев давно не показывал той игры, которую от него ждали, а Данила Квартальнов хоть и перспективный форвард, но сырой и необкатанный. Аналогично можно сказать про Кошелева.

Приобретения красно-синих более чем солидны. Тут вам и Кирилл Капризов, прогрессирующий изо дня в день. И связка Шалунов-Шумаков, и Бурдасов, здорово проявивший себя в «Авангарде». Мощи «армейской» обороне добавит Пашнин. Из первоочередных задач москвичей на ближайшее время — возвращение в команду Романа Любимова и заключение нового соглашения с французским нападающим Стефаном Да Костой. Но уже сейчас нет сомнений, что в сезоне-2017/18 ЦСКА будет сильнее и станет главным фаворитом в борьбе за трофей.

«Автомобилист»

В «Автомобилисте» появились серьёзные деньги. И это моментально сказалось на трансферной активности екатеринбуржцев. Команда регулярно презентует новичков, а некоторых из пришедших и вовсе можно назвать звёздами лиги. К примеру форварда Игоря Григоренко. Его хоть и замучили травмы, но в случае набора формы опытный Григоренко принесёт много пользы. Вернулся в команду вратарь Якуб Коварж. «Ключевой ошибкой стало решение разорвать контракт с основным вратарём Якубом Коваржем. А ставка на оставшихся в системе клуба вратарей не полностью себя оправдала, хотя парни очень старались», — рассказал директор «Автомобилиста» Максим Рябков об оставшихся в прошлом проблемах.

Снова будет выступать в Екатеринбурге вернувшийся из «Ванкувера» Никита Трямкин. Габаритный защитник поможет команде. Как и бывший уфимец Денис Бодров. Серьёзной потерей можно будет назвать возможный уход нападающего Анатолия Голышева, которого продолжают активно сватать в СКА. Но сейчас «Автомобилист» выглядит реальным претендентом как минимум на полуфинал конференции. Главное заключается в том, как справится с возложенными на него обязанностями Владимир Крикунов. Возрастной специалист порой перегибает палку, и коллектив от него отворачивается.

«Йокерит»

На третье место поставим «Йокерит». В опубликованном недавно рейтинге клубов КХЛ финны заняли почётное второе место, обогнав даже ЦСКА. В команде хватает частных инвестиций, на неё ходит зритель, а в грядущем сезоне «джокеры» обещают выйти на новый уровень. Защитники Ландин, Лепистё и Кивистё, вратарь Рамо — усиление более чем достойное. Продлены соглашения с О’Ниллом, Анттилой, Йенсеном, Йормаккой, Йоэнсуу.

При этом в Хельсинки продолжают верить в главного тренера Юкку Ялонена, хотя многие считают, что этот специалист лучше работает со сборной, на краткосрочных турнирах. А на дистанции он не так хорош. Что ж, впереди у «Йокерита» сложный, но интересный сезон. Команда стала сильнее и мощнее, а главный тренер должен сделать правильные выводы и выполнить большой объём работы. И тогда результат не заставит себя ждать.

«Салават Юлаев»

Главным усилением «Салавата Юлаева» можно считать приход в команду финского специалиста Эркки Вестерлунда. Один хоккейный профессор сменил на посту главного тренера другого, перебравшегося в Ханты-Мансийск. Вестерлунд принесёт в «Салават» новые взгляды, а микроклимат в коллективе должен улучшиться. В прошлом сезоне имели место серьёзные недопонимания. Также к усилению стоит отнести приход нападающих Кемппайнена, Кубалика, Зубова, талантливого защитника Осипова. Получение прав на вратаря Андрея Кареева — ещё один сильный ход со стороны Леонида Вайсфельда.

А вот с одним из слабых звеньев по итогам прошлого сезона — вратарём Никласом Сведбергом — принято решение расстаться. Ход, напрашивавшийся давно. Но у шведа действующий контракт до 30 апреля 2018 года, поэтому придётся выплачивать компенсацию. Из минусов трансферной политики «Салавата» — уход форвардов Капризова и Воробьёва. Но тут к руководству нет никаких претензий. Решение принималось сверху, а Вайсфельд просто стал заложником ситуации. От генерального менеджера в данном случае практически ничего не зависело.

«Куньлунь Ред Стар»

Почти с нуля собирают команду в Пекине. Дело в том, что все контракты в китайской команде подписывают сроком на один год. Владимиру Юрзинову-младшему удалось выстроить боеспособный коллектив, однако в конце сезона Юрзинов принял решение досрочно сложить с себя полномочия, так как, по его же словам, привык принимать решения лично и работать самостоятельно. На смену российскому тренеру пришёл легендарный канадец Майк Кинэн, выигрывавший Кубок Гагарина с магнитогорским «Металлургом». И, учитывая настрой и приобретения «драконов», они планируют продолжить развиваться.