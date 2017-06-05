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5 июня 2017, 18:29 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

СМИ: «Йокерит» сыграет со СКА под открытым небом

«Йокерит» договорился с мэрией Хельсинки о проведении матча под открытым небом в рамках регулярного чемпионата КХЛ в следующем сезоне, сообщает Kauppalehti.

<span class=error>Йокерит</span> договорился с мэрией Хельсинки о проведении матча под открытым небом в рамках регулярного чемпионата <span class=error>КХЛ</span> в следующем сезоне. Увеличить
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Соперником финского клуба будет СКА, встреча пройдет в честь 50-летния «Йокерита».

Напомним, что «Джокеры» выступают в КХЛ с 2014 года. В минувшем сезоне клуб финишировал на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции, а в первом раунде плей-офф проиграл ЦСКА (0−4). Отметим, что в лиге еще не проводились матчи под открытым небом в рамках «регулярки».

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