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5 июня 2017, 15:31 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Хоккеисты «Сочи» на сборах в Финляндии сыграют с «Нефтехимиком» и «Трактором»

МОСКВА, 5 июн — Р-Спорт. Хоккеисты «Сочи» в рамках подготовки к новому сезону проведут зарубежный сбор в Финляндии, где сыграют с нижнекамским «Нефтехимиком» и челябинским «Трактором», сообщается на сайте черноморского клуба.

Медицинское обследование у игроков «Сочи» запланировано на 1—3 июля, после чего стартует первый сбор, который пройдет в Сочи.

В середине июля команда отправится в Финляндию, где пробудет с 17 по 26 июля и сыграет два контрольных матча — с «Нефтехимиком» и «Трактором». По возвращении из Финляндии команда продолжит подготовку на домашней арене «Большой», где 29 июля сыграет с новокузнецким «Металлургом».

С 5 по 10 августа в Сочи пройдет международный турнир, участие в котором помимо хозяев льда примут петербургский СКА, магнитогорский «Металлург», олимпийская сборная России и пекинский «Куньлунь».

На завершающем этапе подготовки сочинцы сыграют на турнире имени Николая Пучкова, который пройдет в Санкт-Петербурге с 14 по 17 августа. Точный состав участников турнира пока не утвержден, но сообщается, что «Сочи» проведет три матча.

В прошедшем сезоне сочинцы заняли девятое место в Западной конференции и не смогли попасть в плей-офф КХЛ.

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