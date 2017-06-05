Хоккеисты «Сочи» на сборах в Финляндии сыграют с «Нефтехимиком» и «Трактором»
МОСКВА, 5 июн —
Р-Спорт. Хоккеисты «Сочи» в рамках подготовки к новому сезону проведут зарубежный сбор в Финляндии, где сыграют с нижнекамским «Нефтехимиком» и челябинским «Трактором», сообщается на сайте черноморского клуба.
Медицинское обследование у игроков «Сочи» запланировано на
В середине июля команда отправится в Финляндию, где пробудет с 17 по 26 июля и сыграет два контрольных матча — с «Нефтехимиком» и «Трактором». По возвращении из Финляндии команда продолжит подготовку на домашней арене «Большой», где 29 июля сыграет с новокузнецким «Металлургом».
С 5 по 10 августа в Сочи пройдет международный турнир, участие в котором помимо хозяев льда примут петербургский СКА, магнитогорский «Металлург», олимпийская сборная России и пекинский «Куньлунь».
На завершающем этапе подготовки сочинцы сыграют на турнире имени Николая Пучкова, который пройдет в
В прошедшем сезоне сочинцы заняли девятое место в Западной конференции и не смогли попасть в
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