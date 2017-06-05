Хоккеисты «Сочи» на сборах в Финляндии сыграют с «Нефтехимиком» и «Трактором»

Медицинское обследование у игроков «Сочи» запланировано на 1—3 июля , после чего стартует первый сбор, который пройдет в Сочи.

В середине июля команда отправится в Финляндию, где пробудет с 17 по 26 июля и сыграет два контрольных матча — с «Нефтехимиком» и «Трактором». По возвращении из Финляндии команда продолжит подготовку на домашней арене «Большой», где 29 июля сыграет с новокузнецким «Металлургом».

С 5 по 10 августа в Сочи пройдет международный турнир, участие в котором помимо хозяев льда примут петербургский СКА, магнитогорский «Металлург», олимпийская сборная России и пекинский «Куньлунь».

На завершающем этапе подготовки сочинцы сыграют на турнире имени Николая Пучкова, который пройдет в Санкт-Петербурге с 14 по 17 августа. Точный состав участников турнира пока не утвержден, но сообщается, что «Сочи» проведет три матча.