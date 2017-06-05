Хоккейный клуб «Локомотив» из Ярославля отказался от зарубежных сборов в межсезонье

Основная часть сборов пройдет в Ярославле. За границей железнодорожники сыграют только в традиционных турнирах. Игроки выйдут из отпуска 1 июля. Первые два дня сборов будут отданы для углубленного медосмотра.

Следом с 26 по 30 июля у «Локомотива» в планах турнир в Минске с участием местного клуба Юность, рижского и московского «Динамо», а также «Югры» из Ханты-Мансийска. В начале августа железнодорожники проведут два товарищеских матча в рамках сбора в Ярославле с «Амуром» из Хабаровска (2-го и 4-го августа).

На финише межсезонья «Локомотив» сыграет с 13 по 17 августа на международном турнире в Риге против рижского и минского «Динамо», а также казанского «Ак Барса».