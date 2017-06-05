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5 июня 2017, 15:30 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Хоккейный клуб «Локомотив» из Ярославля отказался от зарубежных сборов в межсезонье

МОСКВА, 5 июн — Р-Спорт. Ярославский «Локомотив» отказался от проведения зарубежных сборов в межсезонье, сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.

Основная часть сборов пройдет в Ярославле. За границей железнодорожники сыграют только в традиционных турнирах. Игроки выйдут из отпуска 1 июля. Первые два дня сборов будут отданы для углубленного медосмотра.

Следом с 26 по 30 июля у «Локомотива» в планах турнир в Минске с участием местного клуба Юность, рижского и московского «Динамо», а также «Югры» из Ханты-Мансийска. В начале августа железнодорожники проведут два товарищеских матча в рамках сбора в Ярославле с «Амуром» из Хабаровска (2-го и 4-го августа).

На финише межсезонья «Локомотив» сыграет с 13 по 17 августа на международном турнире в Риге против рижского и минского «Динамо», а также казанского «Ак Барса».

В прошедшем сезоне ярославцы заняли четвертое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата КХЛ, а в плей-офф дошли до полуфинала, где уступили петербургскому СКА.

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