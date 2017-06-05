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5 июня 2017, 14:37 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Болельщики могут почтить память Анатолия Бардина у «Арены Омск» и ХЦ «Авангард»

С 5 июня у «Арены Омск» и хоккейного центра «Авангард» можно почтить почтить память экс-президента и генерального менеджера «Авангарда» Анатолия Бардина.

Об этом информирует официальный сайт омского клуба Континентальной хоккейной лиги.

Анатолий Бардин ушёл из жизни 2 июня в Германии после продолжительной болезни на 62 году жизни. Бардин стал генеральным менеджером «Авангарда» в 1997 году и проработал в омском клубе до осени 2011 года. Вместе с ним омская команда стала чемпионом России в 2004 году.

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