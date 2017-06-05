Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29981938/
5 июня 2017, 13:56 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Куньлунь» подписал контракты с Константином Макаровым и Грег Скуайрсом

Тема: Переходы КХЛ 2016/2017

Состав «Куньлуня» пополнили очередные новички.

Об этом информирует официальный сайт клуба.

Бывший нападающий «Нефтехимика» Константин Макаров подписал одностороннее соглашение на один год. Ранее сообщалось, что клуб отказался от его услуг. 31-летний форвард набрал 8 (5+3) очков в 34 матчах минувшего сезона.

Карьеру в китайской команде продолжит американский форвард Грег Скуайрс. Он подписал двусторонний контракт на два года. Последние два сезона Скуайрс провёл в Швеции в команде «Эребру». В 96 матчах хоккеист набрал 51 (26+25) очко.

Куньлунь
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
7 мая

Модель и косплеер. Одна из самых горячих девушек Канады

Роналду за 4,5 часа работы с компанией из Саудовской Аравии заплатили баснословную сумму

«Спартак» оштрафован за скандальный баннер про «Зенит». Фото