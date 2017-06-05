«Куньлунь» подписал контракты с Константином Макаровым и Грег Скуайрсом

Об этом информирует официальный сайт клуба.

Бывший нападающий «Нефтехимика» Константин Макаров подписал одностороннее соглашение на один год. Ранее сообщалось, что клуб отказался от его услуг. 31-летний форвард набрал 8 (5+3) очков в 34 матчах минувшего сезона.

Карьеру в китайской команде продолжит американский форвард Грег Скуайрс. Он подписал двусторонний контракт на два года. Последние два сезона Скуайрс провёл в Швеции в команде «Эребру». В 96 матчах хоккеист набрал 51 (26+25) очко.