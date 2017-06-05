Заседание дисциплинарного комитета КХЛ по «делу Семёнова» перенесено на 8 июня
Заседание дисциплинарного комитета КХЛ по делу хоккеиста Кирилла Семёнова перенесено на 8 июня, об этом «Чемпионату» сообщили в
пресс-службе лиги.
«26 мая 2017 года в дисциплинарный комитет КХЛ обратился ХК “Авангард” с заявлением о закреплении спортивных прав на хоккеиста Кирилла Семёнова. Изначально заседание было назначено на понедельник, 5 июня 2017 года. Впоследствии оно было отложено до четверга, 8 июня 2017 года, в связи с обращением 31 мая 2017 года в дисциплинарный комитет КХЛ хоккеиста Кирилла Семёнова с заявлением о присвоении ему статуса “Неограниченно свободный агент”. Заседание по данному делу также назначено на четверг, 8 июня 2017 года», — сообщили в лиге.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter