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5 июня 2017, 13:22 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Заседание дисциплинарного комитета КХЛ по «делу Семёнова» перенесено на 8 июня

Заседание дисциплинарного комитета КХЛ по делу хоккеиста Кирилла Семёнова перенесено на 8 июня, об этом «Чемпионату» сообщили в пресс-службе лиги.

«26 мая 2017 года в дисциплинарный комитет КХЛ обратился ХК “Авангард” с заявлением о закреплении спортивных прав на хоккеиста Кирилла Семёнова. Изначально заседание было назначено на понедельник, 5 июня 2017 года. Впоследствии оно было отложено до четверга, 8 июня 2017 года, в связи с обращением 31 мая 2017 года в дисциплинарный комитет КХЛ хоккеиста Кирилла Семёнова с заявлением о присвоении ему статуса “Неограниченно свободный агент”. Заседание по данному делу также назначено на четверг, 8 июня 2017 года», — сообщили в лиге.

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