«Салават Юлаев» расторгнет контракт с вратарём Никласом Сведбергом

Соглашение скандинава с командой действует до 30 апреля 2018 года, однако в клубе не намерены продолжать сотрудничество с вратарём. Сведбергу планируют искать замену среди иностранцев.

Ранее в результате обмена с новокузнецким «Металлургом» уфимцы получили права на 22-летнего вратаря Андрея Кареева.