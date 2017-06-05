Джон Норман покинул «Торпедо», контракт расторгнут по соглашению сторон

Об этом информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. Действие контракта между шведским форвардом и нижегородской командой Континентальной хоккейной лиги прекращено по соглашению сторон.

26-летний игрок набрал 15 (7+8) очков в 50 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги минувшего сезона. Также на счету Нормана две заброшенных шайбы и одна голевая передача в пяти матчах плей-офф.