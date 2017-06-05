Джон Норман покинул «Торпедо», контракт расторгнут по соглашению сторон
Тема: Переходы КХЛ 2016/2017
Клуб Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» и шведский нападающий Джон Норман расторгли контракт.
Об этом информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. Действие контракта между шведским форвардом и нижегородской командой Континентальной хоккейной лиги прекращено по соглашению сторон.
26-летний игрок набрал 15 (7+8) очков в 50 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги минувшего сезона. Также на счету Нормана две заброшенных шайбы и одна голевая передача в пяти матчах
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