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5 июня 2017, 12:52 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Джон Норман покинул «Торпедо», контракт расторгнут по соглашению сторон

Тема: Переходы КХЛ 2016/2017

Клуб Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» и шведский нападающий Джон Норман расторгли контракт.

Об этом информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. Действие контракта между шведским форвардом и нижегородской командой Континентальной хоккейной лиги прекращено по соглашению сторон.

26-летний игрок набрал 15 (7+8) очков в 50 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги минувшего сезона. Также на счету Нормана две заброшенных шайбы и одна голевая передача в пяти матчах плей-офф.

Торпедо НН
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