Также он порассуждал о популяризации хоккея в Беларуси.

«Вообще не мешало бы активнее продвигать спорт в стране. У нас даже в Минске мало где можно посмотреть футбол и хоккей на большом экране — в тех же кафе и ресторанах. Мы вот финал Лиги чемпионов смотрели на маленьком экране. Я бы вообще поставил задачу в каждом баре установить большие экраны, чтобы там можно было смотреть матчи минского «Динамо» в КХЛ, чемпионат мира по хоккею и хороший футбол. Ведь даже в нашей прессе информации очень мало о том же хоккее.

Как оцениваю ситуацию в минском «Динамо»? Если честно, я больше за «Юность» переживаю. А «Динамо-Минск» — проект, который непонятно к чему идёт и куда катится. Я считаю, команда провела довольно хороший сезон. Вудкрофт качественную работу проделал, виден был стиль игры, приятно было смотреть. А что дальше будет? Пусть они сами решают, это не моё дело. Но подобные перемены не удивляют, удивляться на этот счет я уже отвык.

Меня больше волнует вопрос, что это за проект — коммерческий, для болельщиков, или в интересах сборной? На мой взгляд, играть должны лучшие. Если есть деньги на легионеров, то должны быть сильные легионеры, а также лучшие из белорусов, которые соответствуют уровню КХЛ. Только тогда зрители пойдут на «Минск-Арену», — отметил Грабовский.