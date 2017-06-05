«Барыс» не продлил контракт с Худяковым
Как стало известно сайту Шайба.kz, хоккейный клуб «Барыс» решил не продлевать контракт с нападающим Максимом Худяковым.
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Последние два сезона 30-летний форвард провел в форме столичного клуба, за это время он сыграл 93 матча и набрал 32 (9+23) очка. Также в этом сезоне он выступал на олимпийской квалификации в Осло и чемпионате мира в Киеве.
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