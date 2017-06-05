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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29979834/
5 июня 2017, 11:23 | Хоккей: КХЛ | Sports.kz

«Барыс» не продлил контракт с Худяковым

Обновлено: 11:39
Тема: Переходы КХЛ 2016/2017

Как стало известно сайту Шайба.kz, хоккейный клуб «Барыс» решил не продлевать контракт с нападающим Максимом Худяковым.

Как стало известно сайту Шайба.kz хоккейный клуб <span class=error>Барыс</span> решил не продлевать контракт с нападающим Максимом <span class=error>Худяковым</span>. Увеличить
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Последние два сезона 30-летний форвард провел в форме столичного клуба, за это время он сыграл 93 матча и набрал 32 (9+23) очка. Также в этом сезоне он выступал на олимпийской квалификации в Осло и чемпионате мира в Киеве.

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