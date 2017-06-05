Спасение для игроков или выгода олигархов? «За» и «против» аренды в КХЛ

Спор вокруг персоны Кирилла Семёнова — это не просто дело двух клубов. Вполне возможно, что через несколько лет мы будем вспоминать этот случай как поворотный в российском хоккее. «Кузня», не пожелавшая отпускать в «Авангард» игрока, пребывавшего в скрытой аренде, может создать прецедент. В КХЛ уже давно назрел вопрос о легализации или полном запрете аренды. Однако до «дела Семёнова» руководители клубов делали вид, что такой проблемы не существует, а в регламенте лиги оставалась лазейка для проведения подобных сделок. Сложно предположить, как будут развиваться события в споре между двумя сибирскими клубами, но этот случай — лишний повод порассуждать, нужна аренда нашему хоккею или нет.

«За»

Если аренда и нужна, то открытая. Во-первых, это будет по закону. Соблюдение регламента — это то, что должно быть первично и незыблемо в любой организации. Если на смену скрытой аренде придёт открытая, клубам не придётся придумывать странные формулировки, которые нужно читать между строк. Все эти «Мы отпускаем Ивана Иванова за игровой практикой и продолжаем следить за его развитием» останутся в прошлом. Если аренда станет открытой, лига сможет установить фиксированную таксу за право «поносить» того или иного игрока. В конце концов, станет возможно контролировать количество арендованных хоккеистов в каждом клубе. Например, не больше пяти на команду. Это позволит не допустить появления команд-временщиц, которые каждый год набирают состав из арендованных игроков.

Собственно, зачем вообще нужна аренда? Как минимум то, что практически все клубы пользуются скрытой арендой в том или ином виде, говорит о её востребованности. Сильные мира сего предоставляют игровую практику тем, кто не проходит в упакованный до краёв состав, а команды попроще затыкают арендованными игроками дыры. Есть и ещё одна вполне жизненная ситуация, когда без аренды не обойтись. Кирилл Фастовский долгое время следовал своим принципам и не прибегал к скрытой аренде, но обстоятельства оказались сильнее. Когда «Сибирь» в начале прошлого сезона накрыла лавина травм, Юрий Сергиенко, Кирилл Воробьёв и Вадим Хлопотов, арендованные у ЦСКА, помогли хоть как-то выйти из тяжёлого положения. Покупать новых игроков на место травмированных — роскошь, которую могут позволить себе немногие. Тем более если это дело всего нескольких месяцев.

Аренда — это зачастую единственный шанс для игроков выбиться в люди, а порой и спасти карьеру. Где бы сейчас были Никита Гусев и Игорь Ожиганов, если бы ЦСКА однажды не отправил близких друзей в Хабаровск? При неоспоримом таланте звёздам «Красной Армии» было трудно пробиться в состав московского клуба. То же самое можно сказать и про Кирилла Петрова, которому в своё время помогла командировка в Ханты-Мансийск. Ещё один казанец Зият Пайгин раскрылся на берегу Чёрного моря, где ему позволили творить. То, что вернувшись в «Ак Барс», он зачах в системе Зинэтулы Билялетдинова, — тема для отдельного разговора. Там же, в олимпийской столице, по 20 минут за матч играл Павел Коледов. Мог бы он на такое рассчитывать в Ярославле, где в последние годы не наблюдается дефицита защитников?

Наконец, в аренде должно быть заинтересовано руководство нашего хоккея, декларирующее курс на возвращение игроков из-за океана и сохранение талантов в стране. Почему молодёжь уезжает из России? Уберём за скобки случаи, когда игрок достиг потолка и для того, чтобы развиваться, ему нужно выступать в сильнейшей лиге мира. Каждое лето в Канаду уезжают без оглядки порядка 20 юниоров, которым попросту нет места в составе родного клуба. Никита Задоров, Михаил Григоренко и другие молодые «армейцы» покидали страну, когда в ЦСКА не уделяли должного внимания своим воспитанникам. Здесь и сейчас один из самых талантливых хоккеистов 2000 г. р. Александр Хованов выбирает между Швецией и Финляндией, не видя себя в системе «Ак Барса». Будь аренда легализована, он мог бы отправиться в «Югру» или «Амур», не пропадая из поля зрения Билялетдинова и тренеров сборной.

«Против»

Да, аренда помогает игрокам засветиться, но что дальше? Клубы, владеющие правами, возвращают ценные активы сразу же, как только те засверкали на стороне. И мало кто задумывается, есть ли место игроку в составе и что вообще ему помогло раскрыться на стороне. Яркий пример тому — предшественник Семёнова в «Кузне» Максим Казаков. Вместе с Кириллом Капризовым и Райаном Стоа они на какое-то время даже затмили магнитогорское суперзвено. Разумеется, Казаков имел практически безлимитное игровое время, ему с партнёрами отдавали на откуп большинство, да и те самые партнёры подходили омичу идеально. «Авангард», смотря на подвиги своего воспитанника со стороны, быстро отозвал его обратно, но так и не нашёл ему применения. Несколько матчей Казаков по инерции набирал очки, но вскоре потух. Конкуренция в составе «ястребов» не предполагала большого кредита доверия молодому форварду.

Как ни крути, а аренда — это короткий поводок. Ненадолго расправив крылья, в итоге приходится возвращаться туда, где тебя однажды не оценили. Помогла ли карьере Евгения Иванникова командировка во Владивосток, а затем период, проведённый в Тольятти? Петербуржец проявил себя с лучшей стороны, но дальше третьего вратаря в системе СКА так и не пошёл. Иванников, по сути, заточён в золотую клетку, а вылетать из неё может ненадолго и только по воле больших боссов. И такие случаи вовсе не единичны. Уже упомянутый Пайгин уехал в фарм-клуб «Эдмонтона» не от хорошей жизни. Даже выйдя из юношеского возраста, игроки вынуждены ходить по кругу, не имея возможности вырваться из системы до 28 лет. Особенно грешит таким поведением «Локомотив». Легализация аренды приведёт к тому, что и другие клубы до последнего будут отказываться расставаться с игроками. Даже с теми, кто не использовал нескольких шансов и не нужен главному тренеру.

Аренда, скрытая она или прописанная в регламенте, неизменно приводит к классовому расслоению. Лига делится на клубы, которые сдают игроков в аренду, и те, которые берут. Если есть возможность раскинуть свои сети на половину клубов лиги, то можно не беспокоиться насчёт ограничений по заявке на сезон. Клубы-олигархи собирают таланты со всей страны и уже потом думают, что с ними делать. Кто-то пробьётся в основной состав, другой поедет в фарм-клуб, остальные отправятся колесить по стране. Не будь такой возможности, тот же ЦСКА скупал бы ровно столько, сколько может переварить.

На сегодняшний день ограничение заявки 25 игроками — неубедительная преграда для тех, кто желает иметь в своём распоряжении полтора, а то и два состава.