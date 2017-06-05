Спасение для игроков или выгода олигархов? «За» и «против» аренды в КХЛ
Конфликт между «Кузней» и «Авангардом», который уже назвали «делом Семёнова», может привести к изменению регламента. Нужна ли в КХЛ аренда?
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Спор вокруг персоны Кирилла Семёнова — это не просто дело двух клубов. Вполне возможно, что через несколько лет мы будем вспоминать этот случай как поворотный в российском хоккее. «Кузня», не пожелавшая отпускать в «Авангард» игрока, пребывавшего в скрытой аренде, может создать прецедент. В КХЛ уже давно назрел вопрос о легализации или полном запрете аренды. Однако до «дела Семёнова» руководители клубов делали вид, что такой проблемы не существует, а в регламенте лиги оставалась лазейка для проведения подобных сделок. Сложно предположить, как будут развиваться события в споре между двумя сибирскими клубами, но этот случай — лишний повод порассуждать, нужна аренда нашему хоккею или нет.
«За»
Если аренда и нужна, то открытая.
Собственно, зачем вообще нужна аренда? Как минимум то, что практически все клубы пользуются скрытой арендой в том или ином виде, говорит о её востребованности. Сильные мира сего предоставляют игровую практику тем, кто не проходит в упакованный до краёв состав, а команды попроще затыкают арендованными игроками дыры. Есть и ещё одна вполне жизненная ситуация, когда без аренды не обойтись. Кирилл Фастовский долгое время следовал своим принципам и не прибегал к скрытой аренде, но обстоятельства оказались сильнее. Когда «Сибирь» в начале прошлого сезона накрыла лавина травм, Юрий Сергиенко, Кирилл Воробьёв и Вадим Хлопотов, арендованные у ЦСКА, помогли хоть
Аренда — это зачастую единственный шанс для игроков выбиться в люди, а порой и спасти карьеру. Где бы сейчас были Никита Гусев и Игорь Ожиганов, если бы ЦСКА однажды не отправил близких друзей в Хабаровск? При неоспоримом таланте звёздам «Красной Армии» было трудно пробиться в состав московского клуба. То же самое можно сказать и про Кирилла Петрова, которому в своё время помогла командировка в
Наконец, в аренде должно быть заинтересовано руководство нашего хоккея, декларирующее курс на возвращение игроков
«Против»
Да, аренда помогает игрокам засветиться, но что дальше? Клубы, владеющие правами, возвращают ценные активы сразу же, как только те засверкали на стороне. И мало кто задумывается, есть ли место игроку в составе и что вообще ему помогло раскрыться на стороне. Яркий пример тому — предшественник Семёнова в «Кузне» Максим Казаков. Вместе с Кириллом Капризовым и Райаном Стоа они на
Как ни крути, а аренда — это короткий поводок. Ненадолго расправив крылья, в итоге приходится возвращаться туда, где тебя однажды не оценили. Помогла ли карьере Евгения Иванникова командировка во Владивосток, а затем период, проведённый в Тольятти? Петербуржец проявил себя с лучшей стороны, но дальше третьего вратаря в системе СКА так и не пошёл. Иванников, по сути, заточён в золотую клетку, а вылетать из неё может ненадолго и только по воле больших боссов. И такие случаи вовсе не единичны. Уже упомянутый Пайгин уехал в
Аренда, скрытая она или прописанная в регламенте, неизменно приводит к классовому расслоению. Лига делится на клубы, которые сдают игроков в аренду, и те, которые берут. Если есть возможность раскинуть свои сети на половину клубов лиги, то можно не беспокоиться насчёт ограничений по заявке на сезон.
На сегодняшний день ограничение заявки 25 игроками — неубедительная преграда для тех, кто желает иметь в своём распоряжении полтора, а то и два состава.
Только на первый взгляд аренда — это способ размазать игроков тонким слоем по всем клубам лиги. В реальности устанавливается власть
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